Hannover

Jetzt kommt es für Hannovers Landgerichtspräsidenten Ralph Guise-Rübe knüppeldick. „Wir werden das Verfahren noch in dieser Woche an eine Staatsanwaltschaft übergeben. Sie soll prüfen, ob ein Anfangsverdacht gegen Herrn Guise-Rübe vorliegt“, erklärte Martin Appelbaum, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Celle.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass der Landgerichtspräsident bei der Vereidigung von Notaren eine Nachlässigkeit begangen hat. Er ließ sie nicht – wie vorgeschrieben – die Eidesformel nachsprechen. Die Notare mussten den Eid lesen und dann unterschreiben. Guise-Rübe hat seinen Fehler zugegeben und sich dafür öffentlich entschuldigt.

Juristen werden nachvereidigt

Seit 2014 lief das so. Nach Angaben des Oberlandesgerichts (OLG) Celle sind mehr als 60 Notare betroffen. Sie müssen jetzt nachvereidigt werden. Der Landgerichtspräsident bedauerte diesen Mehraufwand für die Justiz. Allerdings habe diese Panne für die Mandaten der Notare keine Auswirkungen, betonte er.

Die Prüfung eines Anfangsverdachts bezieht sich auf das Delikt falsche Beurkundung im Amt. Das Gesetz sieht eine Geldstrafe oder Haft von bis zu fünf Jahren vor. Gleichzeitig läuft auch ein Disziplinarverfahren gegen den Juristen. Da könnte eine Rüge, Gehaltsabzug bis hin zur Entlassung in Frage kommen. Da die Verfehlung am unteren Rand der Skala liegt, dürfte Letzteres wohl nicht in Frage kommen.

Drohen auch den Notaren Konsequenzen?

Die Prüfung des Anfangsverdachts wird kein Staatsanwalt aus Hannover vornehmen. „Das scheidet wegen der räumlichen Nähe aus“, sagt Pressesprecher Appelbaum. Man werde das Verfahren an eine der fünf anderen Staatsanwaltschaften im OLG-Bezirk übergeben. So kommen zum Beispiel die Behörden in Verden oder Stade in Frage.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die falsch vereidigten Notare könnten strafrechtliche Konsequenzen zu spüren bekommen. „Der ermittelnde Staatsanwalt wird den gesamten Vorgang anschauen“, erklärte Martin Appelbaum nach einem möglichen Fehlverhalten der Juristen.

Für Ralph Guise-Rübe wäre es nicht das erste Ermittlungsverfahren, das gegen ihn liefe. So führte die Staatsanwaltschaft Verden ein Verfahren wegen Haushaltsuntreue gegen ihn. Einer der Vorwürfe: Er hatte aus seinem Etat bei einem Fußballturnier der Landgerichte in Hannover Mineralwasser für die Mannschaften bezahlt. Das Verfahren lief, als sich Guise-Rübe um das Amt des OLG-Präsidenten beworben hatte. Im März 2019 wurde es nach dem Abschluss des Bewerbungsverfahrens eingestellt.

Von Thomas Nagel