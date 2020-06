Gemeinsam für Hannover: Bündnis unterstützt lokale Gastronomie und Handel

Hannover

Nach dem Corona-Shutdown macht sich Hannover langsam locker – doch die Nachfrage bei Gastronomen und Handel lässt noch zu wünschen übrig. Jetzt hat sich ein breites Bündnis gegründet, um der angeschlagenen Branche unter die Arme zu greifen: „Gemeinsam für Hannover“ heißt das vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga), der City-Gemeinschaft, dem Handelsverband Hannover, der IHK, dem Freundeskreis Hannover sowie der Landeshauptstadt gegründete Bündnis. Namhafte Unternehmen – von Hannover 96 über die Madsack Mediengruppe bis zu VW Nutzfahrzeuge – unterstützen das Ganze tatkräftig.

„Wir haben alle harte Zeiten durchgemacht – die lokale Wirtschaft aus Gastronomie und Handel hat es aber besonders getroffen“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay bei dem Treffen der Bündnispartner und Unterstützer am Kröpcke. Der „Re-Start“ habe begonnen, nun sei es wichtig, ihm den nötigen Rückenwind zu geben. Mit dem neu gegründeten Bündnis wolle man bei den Bürgern und Verbrauchern das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig ihre Kaufentscheidung für Hannovers Innenstadt jetzt ist. „Wenn sie einkaufen, dann bitte beim benachbarten Händler in Hannover, in der Innenstadt, vor Ort. Besuchen sie die örtlichen Restaurants“, ruft Onay auf.

Hilfe bereits von zuhause aus: Über „support your local“

Viele Gastronomen, Händler und Unternehmen sind durch die lange Durststrecke des Shutdowns in ihrer Existenz bedroht. Doch unterstützen kann man sie ganz einfach bereits von zuhause aus: Etwa über die NP-Plattform des Hilfsportals #supportyourlocal. Dort findet man Angebote und Ideen der lokalen Geschäfte, Händler, Restaurants und Cafés. Es geht um Gutscheine und Außer-Haus-Verkauf, es geht um kreative Ideen und konkrete Hilfe für die, die in der Corona-Krise mit dem Rücken zur Wand stehen. Der Kunde kann über eine Suchfunktion unkompliziert stadtteil- orts- oder branchenspezifische Angebote auswählen. Mehr als 950 Unternehmen, Restaurants und Geschäfte aus mehr als 20 Branchen haben sich bereits registriert.

„Die NP ist seit langer Zeit in Hannover zuhause, ein Stück von Hannover“, erklärt Madsack-Verlagsleiter Günter Evert die Initiative. „Uns ist es wichtig, der heimischen Wirtschaft zu helfen. Jetzt gilt es die Kräfte zu bündeln, um durch diese schweren Zeiten zu kommen.“

So sehen es auch die anderen Unterstützter der Aktion. „Unser Netzwerk von Mitgliedern, Kooperationspartnern, Sponsoren und Kunden bringen wir gerne mit ein“, sagt etwa Frank Feldmann, Geschäftsführer von Hannover 96.

„In Hannover arbeiten mehr als 14.500 Menschen bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Sie- ihre Familien – und auch ich – möchten in einer Stadt mit einem attraktiven Angebot für Handel, Gastronomie und Kultur leben“, erklärt Thomas Sedran, Vorstandsvorsitzender von VW Nutzfahrzeuge seine Motivation.

Ebenfalls motiviert sind die anderen Unterstützer der Aktion: Die Recken, Enercity, die Hannoversche Volksbank, die Sparkasse Hannover, der Turn-Klubb Hannover, die Üstra sowie VGH Versicherungen.

Von Simon Polreich