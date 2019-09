Gemeinsam Essen: Vesperkirche lädt wieder ein

Hannover

Essen gehört zu den Dingen, die in einer Kirche eigentlich nicht gerne gesehen sind. Bei der Vesperkirche steht aber genau das im Mittelpunkt. Zwischen dem 8. und 22. September gibt es in der Lutherkirche in der Nordstadt wieder jeden Tag eine warme Mahlzeit für alle Besucher an schön gedeckten Tischen.

Ab 16.30 Uhr bis in den Abend hinein geben ehrenamtliche Helfer die Speisen aus. In dem imposanten Kirchensaal sind knapp 40 Tische aufgestellt, an denen Besucher essen und miteinander reden können. Bereits zum zweiten Mal veranstaltet die Luthergemeinde das Spektakel. Schon im Vorjahr war die Aktion ein Erfolg. „Wir hatten mit 140 bis 200 Menschen pro Tag gerechnet, gekommen sind dann aber mehr als 250“, sagt Verena Pape, die für das Catering zuständig ist.

Konzept kommt aus Süddeutschland

Das Konzept der Vesperkirche haben sich die Organisatoren aus Süddeutschland abgeschaut, wo es üblich ist, dass Ehrenamtliche Mahlzeiten für Arme und Bedürftige ausgeben. „Wir haben das aber etwas abgewandelt, weil wir wollen, dass alle gemeinsam am Tisch sitzen“, erklärt Rainer Müller-Brandes, Geschäftsführer des Diakonischen Werks. Mit dem gemeinsamen Essen will die Gemeinde den Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichem sozialen Status eine Plattform bieten, um ins Gespräch zu kommen.

Neben dem Essen gibt es jeden Tag ein Programm mit Musik, Kabarett und Quiz. Auch an nützliche Dinge wie Hör- und Sehtests oder eine Fußpflegestation haben die Organisatoren gedacht. Für die Kleinsten ist mit Zirkusprogrammen, Kletter- und Bastelaktionen ebenfalls gesorgt.

Nächstes Jahr soll es noch größer werden

Insgesamt schätzt die Gemeinde die Kosten für die Vesperkirche auf bis zu 50.000 Euro. „Wie im vergangenen Jahr erhoffen wir uns, dass wir diese letztendlich durch Spenden und Förderkreise decken können“, sagt Heiko Deppe, Diakon und Koordinator der Vesperkirche.

Auch für die Zukunft hat die Gemeinde große Pläne. „Im kommenden Jahr wollen die Vesperkirche zeitgleich an drei verschiedenen Standorten in Hannover anbieten“, bemerkt Deppe. „Es geht auf jeden Fall weiter.“

Von Johanna Steele