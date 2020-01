„Gelebte Praxis“: Fleischer verstehen Aufregung um Bonpflicht nicht

Hannover

Mehr Steuergerechtigkeit, einfach nur Müllproduktion oder gar großer Schwachsinn – besonders beim Bäcker wird die neue Bonpflicht gerade heftig diskutiert (NP berichtete). An Hannovers Fleischereibetrieben hingegen perlt die Aufregung weitestgehend ab.

„Bei uns ist die Bonausgabe schon seit Jahren gelebte Praxis“, sagt Marcel Violka, Chef der gleichnamigen Fleischerei. „Für uns ist das also unkompliziert, weil wir das schon lange machen.“ Bereits vor Jahren habe man ein modernes Waage-Kassensystem angeschafft, das jede Transaktion speichere, für Fleischereien sei das auch schon länger Pflicht.

„Viel Rummel um nichts“

Bis Ende September müsse man zwar jetzt noch eine manipulationssichere technische Sicherheitseinrichtung (TSE) nachrüsten – diese seien aktuell aber noch nicht verfügbar. Wie viel das exakt kosten wird, ist derzeit noch unklar. Er rechne für alle fünf Waagen in seinen drei Filialen mit Kosten im niedrigen vierstelligen Bereich. Die derzeitigen Diskussionen um die Bonpflicht sind für ihn „viel Rummel um nichts“.

Fleischermeister Marcel Violka und Sohn Fabio im Geschäft an der Podbi Quelle: Samantha Franson

Bei der Fleischerei Fritsch (zwei Filialen in Hannover und Hemmingen sowie eine Werkverkaufsstelle) gilt ebenfalls seit Jahren eine Bonpflicht. „Wir wollen unsere Kunden umfassend informieren, was sie bei uns in welcher Menge gekauft haben“, sagt Chef Olaf Fritsch. Allerdings beklagt er die zunehmende Bürokratie. So habe er für seine Filialen erst 2018 nagelneue Kassensysteme angeschafft. „Und zwei Jahre später soll ich schon wieder nachrüsten, weil das alte System nicht mehr reicht.“ Die Kosten für die Aufrüstung schätzt er auf 200 bis 300 Euro pro Kasse.

Bonpflicht bringt Steuergerechtigkeit

Fast alle Fleischer in Hannover hätten bereits moderne elektronische Kassen-Waage-Systeme, wie es seit Jahren Pflicht sei, heißt es bei der Freien Fleischer-Innung Hannover. „Wir beschäftigen uns mit der Materie schon länger“, berichtet Frank Ludowig, Chef der gleichnamigen Wunstorfer Fleischerei mit drei Filialen und Vorstandsmitglied der Innung. Man habe 2015 komplett auf ein neues System umgestellt. „Jetzt sind wir gut gerüstet“, so Ludowig. Man müsse jetzt nur – wie alle anderen Betriebe auch – auf die TSE warten, die im Laufe der kommenden Monate lieferbar sein sollen.

Er verstehe die Aufregung um die Bonpflicht nicht, erklärt er. „Das ist doch auch ein Stück Gerechtigkeit für die, die ehrlich ihre Steuern zahlen.“

Von Inken Hägermann