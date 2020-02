Geldstrafe für Beißattacke auf Farbigen

HANNOVER

Der Prozess war reichlich aufgeladen: Marco S. (42) sollte aus „ausländerfeindlicher Gesinnung“ einen Kampfhund auf einen Schwarz-Afrikaner (61) gehetzt haben. Am Freitag entpuppte sich die Verhandlung vor dem Schöffengericht Hannover wegen gefährlicher Körperverletzung als Sturm im Wasserglas.

Marco S. wurde aus der U-Haft entlassen. Die Geldstrafe von 900 Euro (90 Tagessätze) wegen fahrlässiger Körperverletzung hat er fast ganz abgesessen. Rechtsanwalt Pascal Ackermann hatte sogar auf Freispruch plädiert. Zumindest in einem Punkt hatte er Recht: „Dieser Prozess war reichlich aufgebauscht.“

Beißattacke am Steintor

Am 30. Juni 2019 führte Marco S. den Hund eines Freundes. Weil „Booker“ (11) bereits einen Hund tot gebissen hatte, musste er einen Maulkorb tragen. Doch das tat er nicht. Vor dem McDonald´s-Imbiss am Steintor gab es einen Notfalleinsatz für Rettungssanitäter. Das spätere Opfer half den Sanitätern, die Schaulustigen im Zaum zu halten. Da kam der betrunkene Angeklagte mit zwei Kumpels dazu. Einer trug ein Hakenkreuz auf dem Arm. Alle drei machten rechtsradikale Sprüche, räumte der zweite Kumpel (33) ein.

„Die Zeugen sind das schwächste Beweismittel“, stellte Schöffenrichterin Bianca Benack-Ziche fest. Am Ende des Prozesses war nicht klar, ob es ein Kommando für den Schäferhund-Rottweiler-Mischling gab. Auch war unklar, ob überhaupt der Angeklagte dem Hund befahl zuzubeißen. Doch er habe sich schuldig gemacht, weil er von der Maulkorb-Pflicht gewusst habe, so die Richterin. Außerdem habe er den Hund an der langen Leine gehalten, also die Attacke zugelassen. Somit habe er sich der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht.

Weil er keinen festen Wohnsitz hat und bereits 19 Vorstrafen (Diebstahl, Drogenbesitz, Schwarzfahren), saß Marco S. fast 90 Tage in U-Haft.

Von Thomas Nagel