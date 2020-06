Hannover

Der kommunale Entsorger Aha will schon seit Jahren in der Region Hannover die Gelbe Tonne einführen und den für das Einsammeln von Leichtverpackungen (LVP) benutzten Gelben Sack entsorgen. Jetzt scheint für Aha der richtige Zeitpunkt gekommen – und ein entsprechender Beschluss der Regionsversammlung ist bereits in die Wege geleitet.

Beschließt die Regionsversammlung wie vorgeschlagen, könnte ab 2023 in der Stadt Hannover die Gelbe Tonne eingeführt werden. Im Umland soll dies erst von 2025 an der Fall sein – obwohl die nächste Ausschreibung für diese Abfuhrgebiet (derzeit vom privaten Konkurrenten Remondis bedient) die Jahre 2022 bis 2024 ansteht und bis dahin noch genügend Zeit sein dürfte, um die Voraussetzungen für eine entsprechende Vorgabe in der Ausschreibung dafür zu schaffen.

Aha auf beiden Seiten

Für die Umstellung soll das Ende einer Übergangsregelung im Verpackungsgesetz und die anstehenden Neuausschreibungen für die Abfuhr der LVP im Auftrag des Dualen Systems genutzt werden. Aha ist dabei sowohl auf der Vorgabenseite der Politik als auch als Wettbewerber mit den privaten Entsorgern um Aufträge aus dieser Ausschreibung im Spiel. Denn Aha soll von der Region wieder das Verhandlungsmandat für die so genannten Abstimmungsvereinbarungen mit dem Dualen System erhalten, worin „seit den 90er Jahren“ die Vorgaben für die LVP-Entsorgung festgeschrieben werden.

Von der NP gefragt, warum man diesen Unterschied mache und damit die gewünschte Umstellung nur ein paar Jahre verzögere, gab es von Aha keine erhellende Auskunft. Überhaupt hieß es auf alle Fragen zu dem Thema Gelbe Tonne: Die Sache liege „der Politik zur Entscheidung vor. Bevor hier nicht entschieden wurde, wird sich Aha nicht zum Thema äußern.“

Großer Sack, 14-täglich

In der Beschlussvorlage, die erstmals am Donnerstag im Ausschuss für Abfallwirtschaft beraten werde soll, steht als weiterer Wunsch, dass in Gebieten, wo keine Behältersammlung eingeführt wurde, weiter die Gelben Säcke eingesetzt werden – nur mit der Möglichkeit, auch 90-Liter-Säcke statt der bisherigen 50-Liter- Säcke zu nehmen und zu erlauben, die Säcke dann auch 14-täglich abzuholen statt wöchentlich.

Das Duale System Das Duale System ist die Organisation, die für den Handel die sogenannten Leichtverpackungen (LVP) einsammelt oder einsammeln lässt, sortiert und der weiteren Verwertung oder Entsorgung zuführt. Derzeit besteht das Duale System aus den Entsorgerfirmen DSD, Reclay, Belland, Interseroh, Zentek, Noventiz, Veolia und Landbell. Bezahlt wird das vom Verbraucher (weil die Kosten in den Produktpreis einkalkuliert sind), daher gibt es keine „Gelbe-Sack-Gebühr“. Gelber Sack, blaue Tonne, Biomüll, Orange Tonne, Wertstoffhof, Glascontainer, Altkleidersammlung, Batterierücknahme: In den Augen vieler Menschen anderer Länder gilt es quasi als „typisch deutsch!“: Die Müll-Trennung. Laut Statistik der Europäischen Umweltagentur werden hier zwei Drittel des Hausmülls recycelt, also wiederverwertet und –verwendet (überwiegend im Sinne von verbrannt zur Energiegewinnung oder Zementherstellung). Das sei eine Folge der 1991 eingeführten Verpackungsverordnung. Damals startete unter Umweltminister Klaus Töpfer das System mit dem Grünen Punkt.

Dass die LVP – ob nun im Sack oder in der Tonne bereitgestellt – weiter wöchentlich abgeholt werden könne, wird in der Beschlussvorlage bezweifelt . Auch geht man davon aus, dass der 50-Liter-Sack nicht weiter genutzt werden kann: Es scheine unumgänglich, dass man sich an den Restmüllabfuhrrhythmus (14-täglich) und die bundesweit übliche Sackgröße von 90 Litern werdehalten müssen. Außerdem habe das Duale System (derzeit bestehend aus den Entsorgerfirmen DSD, Reclay, Belland, Interseroh, Zentek, Noventiz, Veolia, Landbell) schriftlich angekündigt, gerichtlich gegen derlei Vorgaben anzugehen.

Kein Wunschkonzert

Auch ein Mischsystem Sack-Tonne, wie es Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz gerne gehabt hätte und bei dem jeder Bürger wählen kann, was er für die Entsorgung seines Verpackungsmülls nutzen will, werde vom Dualen System abgelehnt. Wörtlich heißt es zu alledem: „Die rechtliche Durchsetzbarkeit einer solchen Rahmenvorgabe wird als äußerst gering eingeschätzt“ – denn damit würden wohl die Möglichkeiten des Verpackungsgesetzes „voraussichtlich überschritten“. Es gebe auch keinen Ermessensspielraum, nachdem die Politik in der Region das anders gestalten und diese (kostentreibende) Wahlfreiheit vorgeben könne, wenn sie wollte. Schwarz‘ ursprünglicher Wunsch, in der Landeshauptstadt auf vierwöchentliche Abfuhr umzustellen, taucht in der Vorlage nicht mehr auf.

Tonnenverweigerer

Allerdings rechnet man mit Menschen, die keine Tonne akzeptieren werden. Und so wird in der Vorlage formuliert: „Sogenannte Tonnenverweigerer müssten die LVP-Abfälle zum Wertstoffhof verbringen.“ Wer keinen Platz für eine solche Tonne habe, müsste sie eben im öffentlichen Raum hinstellen – die Bedingungen dafür würde jede Kommune selber festlegen müssen.

Grundsätzlich dürfte eine Entscheidung für die Gelbe Tonne für die LVP keinen größeren Einfluss auf die Abfallgebühren entfalten – das Duale System wird über eine Abgabe des Handels auf die Verkaufsverpackungen finanziert – die Kosten stecken daher schon im Kaufpreis eines Produktes drin. Allerdings ist laut Aha die Tonnenabfuhr etwas aufwändiger, besonders für Personal, denn eine Tonne muss ja wieder zurückgestellt werden, und Fahrzeuge. Geschäftsführer Schwarz ging im Herbst 2018 davon aus, dass sich eine Umstellung um maximal drei Prozent auswirke – dabei könnte es teurer oder auch günstiger werden.

Ihre Zeit bricht an: Die Gelbe Tonne soll in der Region Hannover kommen. Quelle: dpa

Von Ralph Hübner