VW stiftet fünf Millionen Atemschutzmasken

Auf dieses Flugzeug aus China hat Wirtschaftsminister Bernd Althusmann gern gewartet. Am Flughafen Hannover nahm er am Sonntag Nachmittag Atemschutzmasken in Empfang. Die medizinischen Hilfsmaterialien für Ärzte, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser hat der Volkswagen Konzern seit Ende März in China organisiert.

Rund fünf Millionen Atemschutzmasken sind eingetroffen. In den nächsten Tagen werden weitere Lieferungen erwartet, sodass sich die Materialien auf insgesamt 13 Millionen Stück summieren, außerdem wurden 750.000 Liter Desinfektionsmittel bestellt. Der Gesamtwert der Güter, die der Volkswagen-Konzern zur Unterstützung von medizinischen und Pflegeeinrichtungen spendet, beträgt rund 40 Millionen Euro. Darüber hinaus organisiert und liefert der Konzern medizinische Materialien, die der Bund bestellt hat.

Auch Fieberscanner an Bord

Außer den Masken für den Bund waren Fieberscanner an Bord, die VW Bund und Land spenden wird. „Es ist ein starkes Signal von Volkswagen, sich in dieser Ausnahmesituation für Niedersachsen zu engagieren“, lobte Althusmann den Einsatz. VW-Personalvorstand Gunnar Kilian sagte: „Der Kampf gegen Corona ist nicht vorbei. Jeder Einzelne und jedes Unternehmen muss mithelfen, das Virus einzudämmen.“

VW-Team ist stolz

Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh sagte: „Unsere Kollegen sind stolz, dass VW auch an dieser so wichtigen Stelle seine Stärken ausspielt und die Versorgungssituation stabilisieren hilft. Es ist schon über 40 Jahre her, dass Volkswagen als einer der ersten internationalen Automobilhersteller begonnen hat, seine Kontakte nach China zu knüpfen. Von dieser jahrzehntelangen Partnerschaft profitieren wir nun auch in diesem Zusammenhang.“

In den zurückliegenden Wochen waren zahlreiche Hilfsanfragen von Krankenhäusern, Ärzten und sozialen Einrichtungen bei Volkswagen eingegangen. Das Unternehmen verfügt selbst nicht über das angefragte Gesamtvolumen an Materialien. Deshalb hatten Experten des Konzern Gesundheitswesens, der Konzern Beschaffung, der Konzern Logistik sowie der Konzern Finanz eng zusammengearbeitet, damit Einrichtungen schnellstmöglich versorgt werden können.

Die VW-Teams analysierten den Bedarf in Deutschland, ermittelten geeignete Hersteller in China, bestellten zügig und koordinierten die Luftfracht-Transporte aus China nach Deutschland. Das Desinfektionsmittel wurde in Deutschland geordert und produziert. Auch dessen Weiterverteilung erfolgt durch öffentliche Stellen.

Von Vera König