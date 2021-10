Hannover

„Ich taufe das Boot auf den Namen Hannover – Spirit of Niedersachsen“, sagt Prinz Heinrich von Hannover, königlicher Prinz von Großbritannien und England. Nicht mit Sekt, sondern mit Gin nehmen er und Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann das Holzboot in Betrieb, das am Sonnabendmorgen am Leineufer hinter dem historischen Museum liegt. Hermann und Prinz Heinrich gießen Hannover Gin aus Flaschen auf das Boot und in die Leine. Und Prinz Heinrich nimmt auch einen Schluck aus der Flasche.

Hannover-Gin: Ein Geschenk zu 75-jähriger Partnerschaft

Anschließend geht das Boot, beladen mit einem 190-Liter Gin-Fass, auf die Reise bis nach Bristol. Im kommenden Jahr feiern Hannover und Bristol das 75-Jährige Bestehen ihrer Partnerschaft. Der Hannover-Gin soll dann pünktlich zur Jubiläumsfeier in Bristol eintreffen. Erst per Ruderboot, dann unter Segeln.

Schiffstaufe der „Hannover“: Harriet Biernath (l-r) und Joerma Biernath von «Hannover Gin», Thomas Hermann (SPD), Bürgermeister von Hannover, und Heinrich Prinz von Hannover. Quelle: Moritz Frankenberg

Dabei will man sich Zeit lassen, berichtet Landschaftsbaumeister und Schnapsbrenner Joerma Biernath, der den Hannover-Gin kreiert hat. Denn ihm geht es auch darum, Geschichte für die Menschen erlebbar zu machen, die sich nicht für Geschichtsbücher interessieren. Beispielsweise macht das Boot in Marienwerder Stopp, einem der ersten britischen Landschaftsgärten auf dem Kontinent. Und in Neustadt wird die Erschießung von sieben britischen Soldaten durch die Deutschen kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs Thema sein.

Ein Koffer voller Gin

„Aber das Ziel der Reise ist auch, mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen“, sagt Biernath. Es gehe nicht darum, wer besser oder schlechter sei, betont er. Der Brexit dürfe keine Rolle spielen.

Bürgermeister Hermann erinnerte bei der Bootstaufe an den Besuch einer Unternehmerdelegation aus Hannover in Bristol vor vier Jahren. „Biernath hatte einen Koffer voll mit Hannover-Gin dabei, bei jeder Gelegenheit haben wir dann eine Flasche übergeben“, berichtet er. Und zur Feier der besonderen Verbindung mit Bristol werde im nächsten Jahr wieder ein Fass übergeben, das sei eine brillante Idee, meint Hermann.

Ab Bremerhaven per Segelschiff

Der Hannover-Gin hat eine enge Verbindung zur Insel, berichtet Biernath. Denn seine Herstellung sei gelebte deutsch-britische Freundschaft: Regelmäßig sendeten Einwohner Englands und Schottlands von ihnen gesammelte Kräuter per Brief nach Hannover, das sorge für den besonderen Geschmack, meint der Schnapsbrenner.

Die Reise der „Hannover“ führt über die Leine, die Aller und die Weser rudernd bis Bremerhaven, dort geht es dann auf ein Segelschiff, das über die Nordsee bis zur Robin Hood’s Bay im Norden Englands führt. Und auch dann sind die 190 Liter Wacholderschnaps eher rustikal unterwegs. Vom Hafen bis nach Bristol wird getrampt mit einem großen Pappschild mit der Aufschrift „Hannover-Bristol“ und dem Fass im Schlepptau. Die letzte Etappe bis zum Rathaus in Bristol wird Bürgermeister Hermann dann begleiten.

Prinz von Hannover bringt Schiffsflagge mit

Ein Ziel der Reise ist es, Spenden zu sammeln. Die Hälfte fließt an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der andere Teil geht an die britischen Invictus Games, eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten. Und es werden noch Leute zum Mitreisen gesucht. Wer möchte, kann das Gin-Fass etappenweise auf der Reise begleiten. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.hannover-gin.de/way-to-bristol.

Für das Schiff hat Prinz Heinrich von Hannover extra eine Flagge mitgebracht: Nach seinen Angaben handelte es sich um die Seefahrtsflagge des Köngreichs von Hannover bis zum Jahr 1867, allerdings ergänzt um das Niedersachsenpferd. Die Flagge könnte in internationalen Gewässern für einige Aufmerksamkeit sorgen.

Ein 190-Liter-Gin-Fass wird mit einem Boot rudernd über den Fluss Leine auf den Weg nach Bristol (England) gebracht. Hintergrund ist das 75. Jubiläum der Städtepartnerschaft von Hannover und Bristol. Quelle: Moritz Frankenberg

Während Mitglieder des Rugby-Vereins TSV Victoria Linden das Boot startklar machen, will der Prinz noch gar nicht vom Schiff. „Das ist bedauerlich, dass es keinen Gin gibt“, sagt er in Richtung der Schaulustigen am Ufer, prostet ihnen mit der Flasche zu und nimmt noch einen Schluck.

Kurz danach geht es auf die Reise, zunächst aber nicht per Ruder, sondern im Schlepptau der kräftigen Männer vom Rugby-Verein.

Von Mathias Klein