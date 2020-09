Hannover

Verschwindet Mario G. (48) für immer hinter Gittern? Darum geht es in dem Prozess, der am Dienstag vor dem Landgericht Hannover begonnen hat. Der untersetzte Mann ist mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt. Erst im Mai 2019 wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Nun heißt es in der Anklage, dass er sich von November 2019 bis März 2020 wieder an ein Kind (13) herangemacht haben soll.

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Anwalt des Angeklagten hatte das beantragt; um die Persönlichkeitsrechte seines Mandanten zu wahren. Mario G. stand seit 2019 unter Führungsaufsicht, er trug Fußfesseln. Das hinderte ihn nicht daran, Kontakt zu einem Jungen aufzunehmen. Laut Anklage wurde der Mann durch einen Aushang im Supermarkt auf das Kind aufmerksam. Der Junge suchte einen Ferienjob.

Angeklagter soll sich an 13-Jährigen herangemacht haben

Per Chat und telefonisch hat der 48-Jährige laut Anklage das Kind manipuliert. Und es dazu gebracht, eindeutige Fotos von sich an den Angeklagten geschickt haben. Allein die Kontaktaufnahme zu Kindern war ein Verstoß gegen die Führungsaufsicht. Darunter stehen nach wie vor gefährliche, aus der Haft entlassene Gewalttäter. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler rund 10.000 kinder- und jugendpornographische Dateien. Der Staatsanwalt wirft dem Mann 68 Verstöße gegen die Führungsaufsicht und sexuellen Missbrauchs von Kindern vor. Weil das Opfer sich seiner Mutter anvertraute, sitzt der 48-Jährige nun wieder vor Gericht.

Nun greift der Angeklagte nach dem letzten Strohhalm. Laut eines vorläufigen Gutachtens sei er ein Fall für die Sicherungsverwahrung, heißt es. Am Dienstag hat er laut NP-Informationen erklärt, mit dem psychiatrischen Sachverständigen zu reden. Das ist bisher nicht geschehen. Er wolle sich in den Gesprächen auch über die Taten äußern und seine persönlichen Lebensumstände sprechen. Diese Angaben sollen dann auch als seine geständigen Einlassungen vor Gericht gelten. Bis auf eine Tat sollen alle Anklagepunkte eingeräumt werden.

Seit mehr als 30 Jahren straffällig

Unklar ist, ob bis zum nächsten Termin (22. September) die Gespräche mit dem Gutachter schon stattgefunden haben. Dem Vernehmen nach sind mehrere Termine mit dem Gutachter nötig.

Mario G. wurde bereits 1990 und 1995 wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Verden verurteilt. Seit Erreichen der Volljährigkeit ist er laut Medienberichten immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Von Thomas Nagel