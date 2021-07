Gehrden wächst am stärksten: In der Region Hannover leben weiter mehr als 1,2 Millionen Menschen

Hannover

In Stadt und Umland von Hannover leben mit Stichtag 31.März knapp 1,2 Millionen Menschen. Die Zahl sei damit gegenüber dem Jahresende 2020 geringfügig angewachsen, teilte die Region Hannover am Freitag mit.

Exakt 1.179.461 Personen haben ihren Hauptwohnsitz und 23.202 Personen den alleinigem Nebenwohnsitz in der Region – zusammen gut 1,2 Millionen Bürger. Die Einwohnerzahl ist damit im Vergleich zum vierten Quartal 2020 um 2.230 gestiegen. Begründet ist dies durch einen Wechsel der Methodik bei der Erfassung der Bewohner in der Stadt Hannover.

Stadt Lehrte wächst in absoluten Zahlen am stärksten

Zehn Städte und Gemeinden im Umland haben nämlich im Vergleich zum vorherigen Quartal einen Bevölkerungsrückgang gemeldet. Garbsen (-178) und Seelze (-56) haben dabei weiterhin den stärksten absoluten Rückgang zu verkraften – wie schon im Vorquartal, so die Region. Die Stadt Garbsen hat zudem auch den stärksten relativen Rückgang der Bevölkerung zum Ende Dezember 2020 gehabt – minus 0,28 Prozent. Seelze unterschreitet nach dem erneuten Bevölkerungsrückgang wieder die Marke von 35.000 Einwohnern mit Hauptwohnsitz.

Weitere zehn Städte und Gemeinden im Umland und auch die Landeshauptstadt haben hingegen im ersten Quartal einen Bevölkerungszuwachs verbucht. Den stärksten Zuwachs absolut hat die Stadt Lehrte mit 147 Neubürgern. Lehrte bleibt dennoch knapp hinter Neustadt fünfgrößte Stadt der Region Hannover.

Am stärksten bezogen auf die Bevölkerungsgröße ist die Zahl der Personen mit Hauptwohnsitz in Gehrden gestiegen, nämlich um 0,34 Prozent, knapp gefolgt vor Sehnde (plus 0,33 Prozent) und Lehrte (plus 0,32 Prozent). Alle drei Städte haben am Ende des ersten Quartals 2021 damit die jeweils höchste jemals ermittelte Bevölkerungszahl erreicht.

Von Andreas Voigt