Gehrden: Rennradfahrer liegt schwer verletzt im Graben

Gehrden

Rätselhafter Unfall mit einem schwer verletzten Rennradfahrer auf der Landesstraße 391: Der 50-Jährige ist nach Mitteilung der Polizei aus ungeklärten Gründen zwischen Lemmie und Weetzen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und anschließend in einen Graben gestürzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hintergründe des Unfalls klären können.

Nach Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes hatten Zeugen gegen 13.20 Uhr den verletzten Rennradfahrer bemerkt, der in Richtung Weetzen im an die Kreisstraße angrenzenden Graben lag. Ersthelfer kümmerten sich um den 50-Jährigen, bis der Rettungsdienst eintraf. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein hannoversches Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Hintergründe des Unfalls und der Zeitpunkt sind derzeit unklar. Für die Ermittlungen bittet der Verkehrsunfalldienst Hannover deshalb mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0511-109 18 88 zu melden.

Von mlg