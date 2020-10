Gehrden: Kippt die Mehrheit gegen neuen Regiobus-Betriebshof?

Hannover

Blockiert der Gehrdener Rat einen wesentlichen Baustein in der regionalen Verkehrswende? Es sieht so aus. Am Mittwoch will eine Mehrheit aus CDU, Grünen und AfD gegen den geplanten Betriebshof der Regiobus in Gehrden stimmen. Mit E-Mobilität und Wasserstoff-Antrieb wäre es das modernste Busdepot Deutschlands.

Um das Blatt in letzter Sekunde zu wenden, gab es am Dienstag in der Regionsversammlung eine aktuelle Stunde zu dem Thema. Die SPD hatte sie initiiert: „Standort für den Regiobus-Betriebshof – geht die Sache weiter und wo bleibt der Regionsgedanke?“, lautete der Titel. Silke Gardlo, SPD-Fraktionschefin, strich die ökologischen Vorteile des Standorts heraus. „Diese Lage bedeutet die wenigsten Leerkilometer für Regiobus“, betonte sie.

Gehrdener Politiker beklagen fehlende Transparenz

Teile der Gehrdener Kommunalpolitiker fühlen sich bei dem Projekt hinters Licht geführt. So plante das Busunternehmen erst mit einer Fläche von 35.000 Quadratmetern. Jetzt soll es fast doppelt so viel werden. Außerdem sind die Gehrdener Kommunalpolitiker sauer, weil die Regionsversammlung die Verlängerung der Linie 500 zum S-Bahnhof Weetzen nicht zugestimmt hatte.

CDU beklagt „mangelnde Kommunikation

Jan Dingeldey ( CDU) kritisierte die „mangelnde Kommunikation“ bei dem Großprojekt. Er schlug einen neutralen Mediator vor, um die verhärteten Fronten aufzuweichen. Evrim Camuz, Fraktionsvorsitzende der Grünen, erklärte, dass die Grünen in Gehrden wieder gesprächsbereit seien und ein Interesse an dem Jobbringer (400 Arbeitsplätze) haben. Aus Kreisen der Grünen wird Bürgermeister Cord Middendorf ( SPD) die Schuld an der Kommunikationspanne in die Schuhe geschoben. „Er hat die Pläne der Regiobus nicht an seine Kommunalpolitiker weitergegeben“, heißt es.

Wie dem auch sei. Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz erklärte, dass die Gewerbefläche nur im Ganzen entwicklungsfähig sei. Soll heißen, scheidet die Regiobus als Ankäufer aus, bleibt die Fläche an der Ronnenberger Straße Ackerland. Und die Gehrdener Wirtschaft würde viel Geld verlieren.

