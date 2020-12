Hannover

Klarinetten, Banjo- und Saxophonklänge lockten am Wochenende Menschen in Bothfeld, der Nordstadt und in Linden vor die Haustür. Die Band „Die Marshmallows“ zog mit ihren Instrumenten durch die Straße – und machte damit den Auftakt der „ Hinterhofkonzerte“ der Region Hannover.

„Das war ein wunderbares Gefühl, mal wieder live zu spielen“, sagte Ulli Kiehm, der das Banjo bei den „Marshmallows“ spielt. Auftritte sind in Zeiten der Corona-Pandemie rar geworden. Gerade deshalb genoss er es mit Sigrun Krüger an der Klarinette und Claus Cordemann am Baritonsaxophon, die Open-Air-Konzerte in den verschiedenen Nachbarschaften zu spielen. Klassische und moderne Weihnachtslieder sorgten für interessierte Blicke aus dem Fenster – und zogen die Menschen dann kurzerhand auf die Straße oder den Balkon.

„Es war wirklich schön zu sehen, wie sich die Nachbarschaften an der Musik erfreuen konnten,“ so Kiehm. Lieder wie beispielsweise „Stille Nacht“ stimmten die Nachbarn weihnachtlich ein. Der schwungvolle Swing des Trios brachte die Nachbarn aber auch zum Tanzen – immer jedoch auf 1,5 Meter Abstand zum nächsten Nachbarn.

Klarinetten, Banjo- und Saxophonklänge lockten am Samstag Menschen in Bothfeld vor die Haustür. Quelle: Nancy Heusel

Wegen der Corona-Pandemie fallen die traditionellen Weihnachtskonzerte aus. Deshalb hat das Team Kultur der Region Hannover in der Adventszeit die Reihe der Hinterhofkonzerte wieder aufleben lassen. Wer seinen Hinterhof oder aber Wendehammer für Konzert-geeignet hielt, konnte sich bis Anfang Dezember als Gastgeber bei der Region Hannover bewerben. Das Format hatte sich bereits im Frühjahr und Sommer bewährt – 26 Hinterhöfe wurden bisher bespielt.

Von Sophie Peschke