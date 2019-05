Hannover

Marcel weiß, wie das ist: „Wenn du denkst, du bist nichts wert und hast deinen Platz in der Welt verloren. Wenn du dich verfolgt fühlst und keinem mehr vertraust. Am wenigsten dir selbst. Wenn du Angst hast. Angst, dass dich keiner versteht. Angst, dass dir keiner helfen kann.“ Marcel war 18, als er auf dem Weg war, einmal zu den 10 000 Menschen zu gehören, die sich Jahr für Jahr in Deutschland das Leben nehmen.

Viele Prominente in der ersten Reihe

Als der Chemnitzer am Sonnabend offen die Suizidgefahr in seinem Leben beschrieb, war es ganz still in der Marktkirche. 500 Besucher hörten konzentriert und betroffen zu, als Landesbischof Ralf Meister Marcel feinfühlig befragte. Viele Prominente saßen in den ersten Reihen: Ministerpräsident Stephan Weil, Kultusminister Grant Hendrik Tonne, Regionspräsident Hauke Jagau, Bürgermeister Thomas Hermann, Klosterkammerpräsident Hans-Christian Biallas, HDI-Vorstandschef Christian Hinsch, VGH-Vorstandschef Hermann Kasten, Polizeipräsident Volker Kluwe.

Ökumenisches Gipfeltreffen in Marktkirche

Sie alle waren gekommen, um die „Woche für das Leben“ mit zu eröffnen, die bis zum 11. Mai unter diesem Motto läuft: „Leben schützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern.“ Das ist den christlichen Kirchen so wichtig, dass die höchsten Geistlichen nach Hannover kamen: Bischof Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD), und Reinhard Kardinal Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Dieses ökumenischen Gipfeltreffen hatte es in der Marktkirche noch nie gegeben, Marx bekannte gegenüber der NP, dass „ich erst zwei-, dreimal überhaupt in Hannover war und noch nie in der Marktkirche. Die Atmosphäre hier hat mich beeindruckt.“

Jährlich 100.000 Betroffene durch Suizid

„Studien sagen, dass ein Mensch, der sich das Leben nimmt, mindestens zehn Menschen aus seinem Lebenskreis in eine schwere Krise stürzt“, so Bedford-Strohm im Gottesdienst: „Das sind bei 10 000 Suizidenten pro Jahr in Deutschland mindestens 100 000 Menschen.“ Der 59-Jährige klagte auch ein Versagen der Kirche an: „Es ist eine historische Schuld der Kirche, dass sie Menschen, die sich das Leben genommen haben, als Selbstmörder moralisch verdammt hat, dass sie ihnen das Begräbnis verweigert hat, dass sie die Schuldgefühle der Angehörigen damit potenziert hat.“ Gleichzeitig dankte er den unzähligen haupt- und ehrenamtlich in den Beratungsdiensten Tätigen für ihren Einsatz. Insbesondere die Telefonseelsorge habe große Bedeutung für die Prävention. Für die anonyme Hilfe am Telefon gab es kräftigen Applaus von allen Gästen.

Mehr Achtsamkeit gefordert

Kardinal Marx betonte, dass evangelische und katholische Christen seit 25 Jahren die „Woche für das Leben“ gemeinsam feiern. „Der Schutz des ungeborenen Lebens und die Begleitung von Menschen, deren Leben zu Ende geht, also der Lebensschutz insgesamt – in diesen wichtigen Fragen wollen wir als Kirchen sichtbar in der Öffentlichkeit auftreten und unsere ethische Haltung aus christlicher Perspektive vertreten.“ Marx forderte mehr Achtsamkeit: „Wir appellieren an unsere Gesellschaft um ein wachsames Miteinander, um ein aufmerksames Auge auf den Nachbarn und um ein beherztes Eingreifen, wenn es um die Rettung und Begleitung eines Menschenlebens geht. Suizidprävention geht uns alle an! Gott ist ein Freund des Lebens!“

Ministerpräsident Weil ist das Thema nicht fremd: „Ich habe meinen Zivildienst in der Kinder- und Jugendpsychiatrie geleistet und später als Vormundschaftsrichter gearbeitet. Ich kann mich gut erinnern an junge Menschen, die keine Perspektive für ihr Leben mehr gesehen haben und ahne, wie schwierig es ist, aus dieser Krise herauszukommen.“

Marcel, der erst auf Nachfrage seinen Nachnamen Azeroth preisgab, hat es geschafft: Er lebt. „Irgendwann habe ich akzeptiert, dass ich krank war und Hilfe brauchte – und die konnte ich dann auch annehmen“, sagte der heute 29-Jährige, der bekannte, sich zehn Jahre lang in einer Abwärtsspirale befunden zu haben: „Von 16 bis 26, teilweise stand ich sehr knapp vorm Selbstmord. Alles war scheiße.“ Heute arbeitet der sogar am Hals tätowierte Mann als Selbstständiger in Berlin, ist „ziemlich zufrieden“ und hilft verzweifelten Jugendlichen mit seinem Blog.

Interview: Die Telefonseelsorge ist ein großer Lebensretter“

Die Marktkirche, in der am Sonnabend die 25. „Woche für das Leben“ eröffnet wurde, ist seine Bischofskirche. Die NP sprach mit Ralf Meister (57), seit 2011 an der Spitze der Landeskirche Hannovers mit deren rund 2,5 Millionen evangelischen Christen.

Landesbischof Ralf Meister Quelle: Katrin Kutter

Ich kann mich nicht erinnern, dass in der Marktkirche jemals der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz zusammengekommen sind. Helfen Sie mir.

Für beide ist der Gottesdienst zur Eröffnung dieser wichtigen Woche ein Jour Fixe. Und diese Eröffnung findet meines Wissens zum ersten Mal in Hannover statt. Insofern ist das ein Ereignis mit bundesweiter Aufmerksamkeit und einem Grundthema, zu dem beide Kirchen Stellung beziehen.

Was soll diese Woche denn bewirken?

Sie soll Öffentlichkeit schaffen, es wird zu wenig darüber gesprochen, dass sich pro Jahr 10 000 Menschen in Deutschland das Leben nehmen, weil sie keine Erwartungen mehr an ihr Leben haben.

Häufig hört keiner die Signale der Verzweifelten. Was kann jeder von uns tun, damit die Zahl der Suizide sinkt?

Wir müssen nachfragen, wenn uns etwas auffällt. Wir müssen Ankündigungen ernst nehmen. Was auffällt ist, dass die Zahl der Suizide in höherem Lebensalter steigt. Wenn Einsamkeit, Armut, Krankheiten die Menschen bedrücken. Ganz wichtig ist, auf Angebote wie die Telefonseelsorge hinzuweisen. Dort können Betroffene ganz anonym mit Menschen sprechen, die sie nicht kennen, die sie nicht sehen – und die höchst vertrauensvoll sind. Es gibt darüber keine Statistik, aber ich glaube, die Telefonseelsorge ist ein großer Lebensretter.

In diesem Jahr jährt sich der Suizid von Fußballstar Robert Enke zum zehnten Mal. Wie wirkt sein Tod nach?

So traurig und tragisch sein Tod auch war, die Öffentlichkeit hat geholfen, Depression und zutiefst innere Verzweiflung zu thematisieren. Die Stiftung seiner Witwe hat in dieser Hinsicht ganz viel bewirken können.

Mit Enkes Tod kommen wir wieder zur Marktkirche zurück, die damals eine zentrale Rolle in der Trauer um den Nationaltowart gespielt hat.

So groß die Herausforderung ist, jedem Zweifelnden zu sagen, dass sich das Leben lohnt, so wichtig ist es, einen Ort zu finden, um Gott anzurufen, wenn die Hoffnungslosigkeit gesiegt hat. Ein solcher Ort ist die Marktkirche.

