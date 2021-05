Gegen Billigfleisch: Greenpeace protestiert neben Edeka

Hannover

Die Bilder auf Plakaten und Flyern zeigen traurige Gesichtswurst, eingepferchte Schweine und dazu das blau-gelbe Logo des Supermarkts: Mit einer Unterschriftenaktion neben dem Edeka-Markt an der Limmerstraße hat Greenpeace am Samstag auf den aus ihrer Sicht unmoralischen Verkauf von Billigfleisch hingewiesen. Hier sei die Supermarktkette leider Spitzenreiter.

„Edeka verweigert als einzige der großen Supermarktkette ein Ausstiegsdatum aus Billigfleisch der tierschutzwidrigen Haltungsform 1“, sagt Marc Gerecke, von Greenpeace Hannover. Während andere ankündigten, zukünftig kein Frischfleisch mehr aus der tierschutzwidrigen und klimaschädliche Haltungsform anbieten zu wollen, will Edeka darauf nicht verzichten, erklärt er. „Deutschlands größte Supermarktkette möchte auch weiterhin Billigfleisch auf Kosten von Mensch, Tier, Klima und Artenvielfalt verramschen.“

Zudem setze der Händler auch weiter auf Fleischwerbung und heize so den Konsum weiter an – und das, obwohl Fleischkonsum laut einer aktuellen UN-Studie der weltweit größte Naturzerstörer sei. „Er verursacht Waldrodung, Erderhitzung und Artensterben“, so Gerecke. Und noch ein Vorwurf: „Edeka will mit Qualität an der Frischfleischtheke punkten, doch die Transparenz hört an der Theke auf. Kennzeichnung und Infos zur Tierhaltung sind mangelhaft“, so der Aktivist.

Aktion findet in mehr als 30 deutschen Städten statt

Um auf diese Versäumnisse aufmerksam zu machen, hat man sich neben dem Markt postiert – pandemiebedingt in einem mit liegendem Flatterband abgegrenzten Bereich. Auf die Kunden und Passanten zugehen kann man so nicht. Doch so mancher geht von sich zum Greenpeace-Stand. Wie etwa Katharina Schröder. Die 25-Jährige ist mit Inline-Skates unterwegs und hat gerade mit ihrer Unterschrift die Aktion unterstützt. „Ich esse selbst kein Fleisch, finde aber erschreckend, wie billig es verkauft und damit auch wenig wertgeschätzt wird.“ Dass Edeka laut Greenpeace dabei noch ein „trauriges Alleinstellungsmerkmal“ hat, wusste sie vorher nicht. Vielleicht kann ihre Unterschrift beitragen, die Marktkette zum Umschwenken zu bringen, hofft sie.

Nach zwei Stunden sind nur rund 20 Unterschriften-Zettel im Kasten. Diese wollen Gerecke und Co. später der Marktleitung übergeben. Mit der habe man zu Beginn der Aktion, die in über 30 Städten in Deutschland stattfindet, schon gesprochen. „Man hat uns zugehört und war sehr freundlich. Wir hoffen, dass sie unseren Appell an die Geschäftsführung weitergeben.“

Auf NP-Anfrage äußerte sich das Unternehmen bislang nicht.

Von Simon Polreich