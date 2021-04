Hannover

Sie bringen sich immer wieder in Erinnerung, so auch am Freitag ab 14 Uhr vor dem Landtag in Hannover – da demonstrierten junge Frauen und Männer von Fridays for Future gegen den ersten Klimagipfel des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Die Aktion war eine bundesweite, Hannover schloss sich selbstverständlich an.

Aber ist Biden nicht ein Fortschritt im Gegensatz zu seinem Vorgänger Trump, der im Namen der USA das internationale Klimabekommen gekündigt hatte? „Ja“, gibt Fridays-Sprecherin Helen Knorre zu. „Dass Biden sich nun wieder dem 1,5-Grad-Ziel verschrieben hat, ist natürlich eine positive Entwicklung.“ Aber bei diesen Klimagipfel wären ohnehin nur 40 Staatsoberhäupter geladen worden, die sich bisher „nicht wirklich an die Ziele gehalten haben und enttäuschten“. Aber jenen Ländern, die besonders vom Klimawandel betroffen seien, würde der Zugang zum Klimagipfel verwehrt. „Es findet kein wirklicher Diskurs über die Klimakrise statt.“ Man erwarte, dass ambitionierte Klimaziele gesetzt würden, die auch eingehalten werden müssen.

Botschaften von Betroffenen

Um ihre Forderungen zu untermauern, hielten Fridays-for-Future-Teilnehmerinnen Reden und lasen Botschaften von Menschen besonders betroffener Gebiete vor. Darunter von Mitzi Jonelle Tan von den Philippinen: „Mein Land ist von Taifunen und Dürren verwüstet worden. Ich habe Angst, in meinem eigenen Schlafzimmer zu ertrinken, weil die Staats- und Regierungschefs, vor allem aus dem Globalen Norden, ständig leere Versprechungen ausspucken und Gipfeltreffen abhalten, um sich für weit entfernte Netto-Null-Ziele zu beglückwünschen“, ließ sie bestellen.

Klimagerechtigkeit bedeute, auf die Wissenschaft zu hören und auf die Menschen, die am meisten betroffen sind. „Obwohl viele von uns nicht zu Ihrem Gipfel eingeladen waren, werden wir dafür sorgen, dass Sie uns trotzdem hören.“

Von Petra Rückerl