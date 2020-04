Gegen Baum geprallt – Frau per Helikopter in Klinik gebracht

Hannover

Am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ist eine 26-Jährige Autofahrerin auf der Landstraße 192 zwischen Eilvese und Hagen bei Neustadt verunglückt und mit ihrem Pkw gegen einen Baum geprallt. Schwer verletzt wurde sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsunfalldienstes Hannover war die junge Frau mit ihrem mit ihrem Nissan Micra auf der L 192 von Eilvese kommend Richtung Hagen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab.

Die Unfallstelle musste bis gegen 10.45 Uhr gesperrt werden. Es kam zu leichten Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben könnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0511 / 1 09 18 88 bei der Polizei zu melden.

Von rahü