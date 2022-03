Hannover

Ihre Heimat haben sie schon verloren. Dass ukrainische Flüchtlingskinder nicht auch noch ihre Zukunft verlieren, dafür wollen Niedersachsens Schulen sorgen. Bisher sind nach Angaben von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) mehr als 800 Schülerinnen und Schüler nach ihrer Flucht aus der Ukraine an den rund 3000 niedersächsischen Schulen angemeldet worden.

Knapp 450 der Jungen und Mädchen besuchen weiterführende Schulen, 360 Grundschulen und nur sieben gehen auf Berufsschulen. Die meisten Flüchtlingskinder aus der Ukraine wurden bisher an Schulen in der Region Hannover angemeldet, teilt das Ministerium mit. Es sind insgesamt 169 Jungen und Mädchen, die vor den Kriegswirren in ihrer Heimat geflohen sind – meist mit ihren Geschwistern und Müttern. Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal, ein Name.

Eigentlich ein normaler Teenager – von Kiew nach Ahlem

Kateryna ist 13 Jahre alt. Eigentlich ein normaler Teenager. Schulterlanges blondes Haare, eisblaue Augen, weite Hose, schlabberige Kapuzenjacke, blasser Teint. Noch vor wenigen Tagen saß sie in ihrem vertrauten Klassenzimmer in Kiew neben ihren besten Freundinnen. Wenn die Lehrer mit ihr sprachen, hörte sie ihre Muttersprache. Ging nach Schulschluss nach Hause – zu Mama, Papa und ihrer sechs Jahre alten Schwester. Dann kam der Krieg, die Flucht, der Abschied von ihrem Vater.

Ein glücklicher Moment: Meist schaut Kateryna traurig zu Boden, in diesem Augenblick lächelt sie in die Kamera der Fotografin. Quelle: Samantha Franson

Seitdem ist alles anders. 1600 Kilometer liegen zwischen ihrem alten und ihrem neuen Leben. „Vorher war ich nur ein einziges Mal im Ausland – als Kind mit meiner Tanzgruppe in Slowenien“, sagt sie schüchtern. Jetzt ist das Ausland ihre neue Heimat.

Drei Klassenkameradinnen als schützender Kreis

Mit Schwester und Mutter ist Kateryna bei Bekannten in Ahlem untergekommen. Seit Montag besucht sie die Klasse 7a der IGS Badenstedt – drei Tage nach ihrer Ankunft in Hannover. Veronika Bube und Tim Burchardt, das Klassenleitungsteam, hat Kateryna drei Mitschülerinnen zur Seite gestellt. Lea, Emily und Dlsyan (alle 13). „Sie erklären ihr alles, verbringen die Pausen mit ihr, übersetzen – mal auf Englisch, mal mit einer App – und Emily begleitet Kateryna sogar auf dem Schulweg. Die Drei sind wie ein schützender Kreis für Kateryna, denn uns ist sehr wichtig, dass das Mädchen weich fällt“, berichtet Klassenlehrer Burchardt. Auch der Rest der 7a hat die neue Mitschülerin offen empfangen. Wenn jemand zu aufdringlich wird, ist das Trio zur Stelle. „Einige Jungs wollten Kateryna nach dem Krieg fragen, da habe ich sie schnell weggezogen“, erzählt Emily.

Die Beschützerinnen: Lea, Emily und Dlsyan (von links) haben Kateryna (zweite von links) in ihre Mitte genommen. Quelle: Samantha Franson

Können Hannovers Schulen das schaffen?

Es sei eine „Riesenherausforderung“, sagt der Lehrer offen. Auch wenn man hier an der Gesamtschule in den vergangenen Jahren viel Erfahrung mit Flüchtlingskindern und Sprachproblemen gesammelt habe. Allein in der 7a lernen mehrere Kinder aus Syrien oder dem Irak. Burchardt: „Die größte Herausforderung für uns Lehrkräfte ist es, die entsprechende Sensibilität zu entwickeln. Wir wissen bisher nicht, was Kateryna im Krieg erlebt hat.“ Kollegin Bube ist sicher: „Das Mädchen ist traumatisiert. Sie wirkt sehr traurig und zurückhaltend. Wenn jemand über den Schulflur rennt oder laut schreit, schreckt sie jedes Mal auf. Es braucht viel emotionale Zuwendung.“ Das Klassenleitungsteam ist sich einig: „Die Schule muss für sie ein sicherer Ort sein.“ Dafür sei das Ankommen zunächst das Wichtigste, um Stabilität zu gewinnen, sagt die Klassenlehrerin: „Erst danach kommen Sprach- und später Wissensvermittlung.“

IGS Badenstedt rechnet mit weiteren Flüchtlingen ...

Bislang ist die 13-Jährige das einzige ukrainische Flüchtlingskind an der IGS. Jahrgangsleitung Bube rechnet mit weiteren. „Die Bereitschaft im Kollegium ist groß, niemand will sich wegducken, aber wir sind schon jetzt am Ende unserer Kapazitäten. Das ist nicht zuletzt der Pandemie geschuldet. Wir müssen schauen, wie wir das wuppen können.“ Denn die Sprachlernklasse an der IGS ist längst voll, die Lehrkräfte müssen improvisieren.

... und mahnt „gerechte Verteilung“ an

„Wir organisieren uns Übersetzungsmaterial, eine Kollegin, die aus der Ukraine stammt, hilft uns so oft es geht. Ansonsten können wir nur an das Kultusministerium appellieren, uns mehr Lehrerstunden zu geben und professionelle Unterstützung bei der Sprachvermittlung. Sonst wird das kaum zu stemmen sein“, sagt Veronika Bube. Auch die Verteilung der Flüchtlingskinder müsse gerecht sein, fordert die Lehrerin: „Bei der letzten Flüchtlingswelle haben sich leider viele Gymnasien gedrückt, nun wollen diese unbedingt die Kinder aus der Ukraine beschulen.“ Es dürfe aber nicht dazukommen, dass es plötzlich Flüchtlinge erster und zweiter Klasse gebe.

Vorerst hilft sich die Klasse 7a selbst weiter. Im neuen Schulfach „Projekt“, das immer dienstags vier Stunden auf dem Stundenplan steht, wurde kurzerhand ein neues Projekt aus dem Boden gestampft, berichtet Bube: „Wir bringen Kateryna Deutsch bei.“

„Wir bringen Kateryna Deutsch bei“

Doch wie fühlt sich eine 13-Jährige, die vor Bomben fliehen musste und plötzlich im Fokus einer fremden Klasse steht? „Ich finde es sehr gut, dass ich auf diese Schule gehe. Es hilft mir, mich abzulenken und etwas anderes zu tun“, tippt sie in ihre Übersetzungs-App. In Kiew sei das Leben außer Kontrolle, sagt sie weiter: „Meine alte Schule ist beschossen worden. Es findet kein normaler Unterricht mehr statt. Meine Freunde haben mir erzählt, dass sie ab dieser Woche von zu Hause lernen.“ Jeden Nachmittag schreibt sie mit ihren Freunden in der Heimat. Froh über jedes Lebenszeichen aus Kiew. Ihr größter Wunsch: „So schnell wie möglich wieder zurück nach Hause. Zu meiner Familie, meinen Freunden.“

Klassenkameradin floh aus dem Irak: „Das vergisst man nie“

Von ihrem Vater spricht sie nicht. Er ist zurückgeblieben in Kiew. „Katerynas Herz ist bestimmt gebrochen. Wie soll ein Herz heile bleiben, wenn man alles zurücklassen muss?“, glaubt Klassenkameradin Emily. Und Lea sagt: „Vorher war ihr Leben ganz normal. Und dann hat sie von einem Tag auf den nächsten alles verloren. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss.“ Dlsyan weiß, wie es sich anfühlt. 2014 flüchtete sie mit ihrer Familie aus dem Irak. „Eine Flucht verändert alles, das vergisst man nie. Aber im Leben geht es immer weiter.“

