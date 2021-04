In der Nähe von Hannover ist ein Ehepaar (77, 81) im eigenen Haus von zwei unbekannten Räubern überfallen worden. Die Täter, die Mitte 30 sind, schwarze Hautfarbe haben und dunkel gekleidet waren, fesselten die Opfer in ihrem Haus in Bissendorf. Die Gangster erbeuteten Geld und Schmuck.