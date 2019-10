Gefangen im Erixx: „Das ist fast unerträglich“

Hannover

Diese Fahrt werden die 150 Fahrgäste eines Erixx-Heidesprinters wohl nicht vergessen: Mehr als Zweieinhalb Stunden langstand der Zug auf offener Strecke, ein technischer Defekt hat für den unfreiwilligen Halt gesorgt. Die Feuerwehr erlöste schließlich die Passagiere – diese reagierten teilweise wütend und fassungslos.

„Wenn man einen dringenden Termin hat, sollte man sich auf keinen Fall auf die Bahn verlassen“, fasst Regina Feise zusammen. Sie pendelt seit 2012 täglich von Hodenhagen nach Hannover, arbeitet bei der „Dr. Buhmann Schule“. „Gegen 7.45 Uhr machte der Zug eine Vollbremsung“, erzählt sie. Der Erixx stand da kurz vor Bissendorf (Wedemark), rund 20 Minuten vom Hauptbahnhof Hannover entfernt – und blockierte die Strecke auch für den S-Bahn-Verkehr.

Der Lokführer schaltete die Maschine ab, das Licht erlosch. „Draußen war es noch dunkel. Die Zugscheiben beschlugen, und die Luft wurde schlechter.“ Zwar sprang der Motor wieder an, der Zugführer sagte jedoch durch, dass die Zwangspause noch länger dauern würde. Da war rund eine Stunde vergangen. Nach weiteren 60 Minuten die nächste Durchsage: Reparatur unmöglich.

„Wir sind hier einfach eingesperrt“

„Es war wirklich an der Zeit, uns da raus zu holen“, so Feise. Dass in ihrem Abteil die Laune trotz allem erträglich blieb, hatte einen einfachen Grund: „Wir sind eben erfahrene Pendler“ – und solcherlei Kummer gewöhnt.

