Gefängnis: Mordversuch an einem Kinderschänder

Hannover

Er ist 19 Jahre alt. Aber Dennis M. spricht wie ein Schwerverbrecher. „Das Opfer sollte glauben, dass ich ihn töten wollte“, gestand er am Montag im Landgericht Hannover. Er redet viel von „Eier haben“, dass er „kein Feigling sein will“. Oder auch: „Wenn ich eine Faust sehe, da reagiere ich da drauf.“ Sprich: Lieber schlage ich zuerst zu, als dass ich geschlagen werde.

Dennis M. steht wegen versuchten Mordes vor Gericht. In der Anklage ist von Heimtücke und niederen Beweggründen die Rede. Es könnte auch „Mordlust“ als Qualifikationsmerkmal in Frage kommen. Der Angeklagte hatte am 9. Oktober 2019 in der Jugendanstalt Hameln versucht, einen Mithäftling zu erstechen. Dafür hatte er einen Kugelschreiber angespitzt.

Anzeige

Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Marcel S. (22) soll ihm den Tipp gegeben haben, welches Opfer in Frage kommt. Die Wahl fiel auf einen Kinderschänder. Ihm stach M. 10- bis 20-Mal laut Anklage in Kopf und Hals. Das Opfer überstand die Attacke ohne größere Blessuren.

„Wenn ich ihn hätte töten wollen, hätte ich das anders gemacht“, erzählte der 19-Jährige. Er wollte sein Opfer zum Nachdenken bringen, es sollte seine Taten reflektieren. Zögerlich räumt Dennis M. ein, dass er selbst mal ein Kind missbraucht habe. Allerdings sei er da noch nicht strafmündig gewesen, also selbst ein Kind.

Ruhm und Anerkennung als Mordmotiv?

Die Angeklagten werden in Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt. Ihre Hände sind an einem Bauchgurt gefesselt. Die JVA-Leitung berichtet davon, dass Dennis M. Gewaltfantasien habe. Er könnte ein Kandidat für die Sicherungsverwahrung sein, weil er als Gefahr für die Allgemeinheit gelte. Laut Anklage habe er den Mordversuch begangen, um zu einem Kumpel in die Sicherheitsabteilung verlegt zu werden.

Lesen Sie auch

Davon wollte der junge Mann vor der 1. Großen Jugendkammer am Montag nichts wissen. Laut eines JVA-Berichtes wollte sich Dennis M. Ruhm und Anerkennung mit seiner Tat bei den Mithäftlingen sichern. Das Werkzeug und die Stiche in den Hals seien „Fassade“ gewesen, der Tötungsversuch sollte echt wirken, räumte M. ein.

Dennis M. war selbst Mithäftlingen zu aggressiv

Auffällig an Dennis M. ist, dass er Worte wie „koscher“, „reflektieren“ oder „übergriffig“ benutzt. Er kann elaboriert sprechen. Es wirkt, als imitiere er Therapeutenphrasen. Über seine Tat sagt er: „Ich war wieder der Feigling, und das bin ich eigentlich nicht.“ In einem Atemzug erzählt er, dass er seine Konflikte immer von Mann zu Mann austrage. Während die Anderen, die „ohne Eier“, sich immer nur mit drei, vier Leuten zu ihm trauten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Nach der Aussage des Mitangeklagten äußerte sich auch Marcel S. Dennis M. habe ihn zu Unrecht beschuldigt. S. habe jahrelang ein gutes Verhältnis zum Opfer gehabt. „Dennis war den Mithäftlingen zu aggressiv, er hat keine Freunde im Gefängnis.“

Von Thomas Nagel