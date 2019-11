Digitalisierung braucht klare Spielregeln. Zu diesem Ergebnis kommt eine umfängliche Studie von Stephan Böhm von der Hochschule St.Gallen, die er am Donnerstagabend im „Cavallo“ in der Königlichen Reithalle in Vahrenwald beim Barmer Unternehmensforum vorgestellt hat. Durch ständige Erreichbarkeit über Handy oder Smartphone fühle sich jede vierte Person in Deutschland emotional erschöpft, so die Studie. Betroffen sind vor allem jüngere Arbeitnehmer.