„Geduldsfaden gerissen“: Arzt stellt Vahrenheider Testzentrum in Eigenregie auf die Beine

Er selbst ist in Vahrenheide aufgewachsen, hat dort in der Dresdener Straße gewohnt und ist bis heute eng mit einem der sozial benachteiligten Stadtteile Hannovers verbunden. Wjahat Waraich wollte nicht länger zuschauen, wie die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung dort viele Bewohner wenig bis gar nicht erreichen. In Eigenregie hat der Krankenhausarzt Vahrenheides erstes Testzentrum auf die Beine gestellt – „ein Projekt aus dem Stadtteil für den Stadtteil fernab der kommerziellen Angebote“, betont der 33-Jährige, der ein zweites Angebot in den kommenden Tagen im Sahlkamp startet.

Seit einem halben Jahr beobachtet Waraich, wie privat betriebene Testzentren in anderen Stadtteilen „wie Pilze aus dem Boden schießen“. Dass sich in Vahrenheide oder auch im Sahlkamp kein Einziges angesiedelt hat, habe wirtschaftliche Interessen, wie der Arzt aus Gesprächen mit den Betreibern weiß. Mit dem kostenlosen Bürgertest allein, finanziert durch die öffentliche Hand, lasse sich in manchen Quartieren kaum Geld verdienen. Lukrativer werde das Geschäft, wenn sich zusätzlich noch der eine oder andere PCR-Test an Selbstzahler verkaufen lässt. Doch in Stadtteilen wie Vahrenheide sehen die Betreiber dafür offensichtlich kein Potenzial. „Die eröffnen lieber ein viertes Testzentrum in Bothfeld, als hierher zu kommen. Das hat mich enttäuscht“, so Waraich, der selbst im Sahlkamp lebt und für die SPD für das Amt des Bezirksbürgermeisters in Bothfeld-Vahrenheide kandidiert.

Hemmungen und Ängste abbauen

Irgendwann sei dem 33-Jährigen der Geduldsfaden gerissen. Er nahm das Projekt Testzentrum selbst in die Hand, warb bei der Stadt um Unterstützung, schulte ein Helferteam mit Menschen aus dem Stadtteil und legte los. Das Ergebnis steht nun als kleines Zeltdorf auf dem Vahrenheider Markt. Täglich können sich Menschen hier ihren kostenlosen Nasenabstrich abholen. Nach einem Testlauf fiel am Mittwoch offiziell der Startschuss. Neben Ortsbürgermeister Harry Grunenberg (SPD) war auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) dabei. „Trotz der Fortschritte beim Impfen bleibt die Früherkennung von Infektionen ein wichtiger Baustein. Ich hoffe, dass möglichst viele Bewohner das Angebot annehmen“, sagte der OB, der auch gleich mit gutem Beispiel voranging.

Wenn es nach Waraich geht, so ist das Testen erst der Anfang, ein Türöffner für mehr Aufklärung über das Thema Impfen. Die Wartezeit bis zum Testergebnis will das Team nutzen, um Hemmungen und Ängste bei Bewohnern abzubauen, von denen viele auch aufgrund sprachlicher Barrieren noch zu wenig über die Pandemie wissen. Dafür hat der Mediziner den Pflegecampus aus Vahrenwald als Partner ins Boot geholt. Mehrsprachige Schülerinnen, die teils selbst im Stadtteil leben, sind täglich vor Ort und beantworten Fragen.

Zeltdorf auf dem Vahrenheider Markt: Im Testzentrum können Bürger täglich einen kostenlosen Nasenabstrich machen lassen. Quelle: Rainer Droese

Wird in Vahrenheide bald auch geimpft

„Sobald ausreichend Impfstoff verfügbar ist, könnten wir hier auch impfen“, sagt Waraich, der schon alles durchgeplant hat. Auf dem Markt gebe es ausreichend Platz, um weitere Zelte aufzustellen. Ein ambitioniertes Ziel des Mediziners, der eigentlich im Klinikum der Region in Gehrden als Gynäkologe arbeitet. Bis Oktober hat er sich freistellen lassen, um sich seinem Projekt widmen zu können.

Noch muss der Oberbürgermeister die Erwartungen dämpfen. „Ehrlicherweise ist der Verfügbarkeit des Impfstoffs weiterhin der begrenzende Faktor“, so Onay. Die Hoffnung auf größere Lieferungen ruhten auf dem Juni. Erst dann könne man Impfaktionen wie in Mühlenberg oder am Mittwoch im Garbsener Ortsteil Auf der Horst auch in anderen Vierteln starten.

Bis dahin geht der Kampf gegen die Pandemie auf anderen Ebenen weiter. Auch in Roderbruch soll in dieser Woche ein Testzentrum den Betrieb aufnehmen. Unterdessen setzt die Region alles daran, die Verbreitung der indischen Mutante einzudämmen. Vor gut einer Woche sind die ersten Fälle nachgewiesen worden, wie Regionspräsident Hauke Jagau am Dienstag in der Regionsversammlung erklärte. Zum Einsatz kommt nun eine Gruppe von Mitarbeitern, die zuvor bereits mit der Verfolgung der britischen Variante des Coronavirus betraut war.

Von André Pichiri und Christian Bohnenkamp