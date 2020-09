Hannover

Im regelmäßigen Takt kommen immer mehr Fahrer mit ihren knatternden Maschinen am Sportplatz von Linden 97 in der Stammestraße an – viele mit ihrer Harley Davidson. Die Biker unterhalten sich – manche fröhlicher, manche ernst. Das Gesprächsthema ist meist das gleiche – und der Grund, warum alle gekommen sind: Der überraschende Tod des hannoverschen Urgesteins Edgar Heidorn. Ihrem Fahrlehrer, ihrem Wegbegleiter, ihrem Freund.

Am 28. April verstarb der Ur-Lindener mit 79 Jahren an Corona. Mehr als 100 Biker kamen am Sonntag, um ihm mit einer Gedenkfahrt die letzte Ehre zu erweisen. Jan Peter Czajor (60) reiste mit Frau Beate aus Rheinheim in Baden-Württemberg an: „Wir haben ihn 2012 auf einer Tour durch Südamerika kennengelernt“, so der 60-Jährige. Seine Frau: „Er war ein unfassbar faszinierender, liebenswerter Mensch. Als er uns seine Lebensgeschichte erzählte, haben wir den Mund nicht mehr zubekommen.“

Leistungssportler, Fahrlehrer – ein „echter Freund“

In den 1960er Jahren war Heidorn erfolgreicher Ruderer für den DRC, gewann dreimal die Deutschen Meisterschaften im Einer und Vierer, war bei den Olympischen Spielen 1964 und 1968 dabei. Zuletzt führte der leidenschaftliche Motorradfahrer die Fahrschule „ Heidorn & Harley“ in Hainholz, nachdem er 2017 seine Fahrschule in der Fössestraße nach 46 Jahren verkauft hatte.

Aus Baden-Württemberg: Beate und Jan-Peter Czajor hatten die weiteste Anreise. Quelle: Christian Behrens

Unter den Teilnehmern waren viele frühere Fahrschüler – auch Martin Argendorf als Mit-Organisator. Der Präsident der Lindener Narren machte 1973 seinen Auto-Führerschein bei Heidorn, war sein erster Motorrad-Fahrschüler: „Wir beide hatten eine besondere Verbindung, waren dicke Freunde. Er war ein absoluter Mensch, der für jeden ein offenes Ohr hatte.“ Udo Biermann (82) kannte Heidorn schon flüchtig aus der „Rock’n’Roll-Zeit in den 50ern“. In den vergangenen vier Jahren wurden sie beste Freunde: „Er war echter Freund, mit dem man über alles reden konnte. Er hinterlässt eine riesige Lücke.“

Bester Kumpel: Udo Biermann und Edgar Heidorn haben die Leidenschaft für das Motorradfahren geteilt. Quelle: Christian Behrens

„Es ist Wahnsinn, ich habe Gänsehaut“

Die Gedenk-Tour verlief unter anderem an Heidorns Fahrschulen und am Neuen Rathaus vorbei. Auch am Seelhorster Friedhof ( Heidorns letzte Ruhestätte) machte der Tross Halt. Mit-Organisator Jürgen Engelmann freut sich über die Anteilnahme der mehr als 100 Teilnehmer: „Es ist Wahnsinn, ich habe Gänsehaut. Das hat er verdient.“

Mit-Organisator: Jürgen Engelmann war von der Menge der Teilnehmergröße ergriffen. Quelle: Christian Behrens

Im Anschluss an die Fahrt wurden noch Spenden für das Ambulante Kinder- und Jugendhospiz Hannover gesammelt. Etwa 400 Euro kamen am Ende zusammen.

Verstarb im April an Corona: Edgar Heidorn. Quelle: Rainer Dröse

Von Jens Strube