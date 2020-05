Gedenken an die Opfer der NS-Zeit: Hannovers Polizeipräsident legt Blumen nieder

Hannover

Im Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren hat Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe im Namen der Behörde am Freitag für die Opfer des Nationalsozialismus Blumen vor der Gedenktafel an der Hardenbergstraße (Calenberger Neustadt) niedergelegt. Wegen der Corona-Pandemie gab es keine Gedenkfeier. Dennoch ist er mit seinen Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen, so Kluwe: „Gedenken braucht keine Anwesenheit, nur Gedanken der Stille und der aufrichtigen Anteilnahme."

Der Gedenktag sei Mahnung und Verpflichtung zugleich und solle dazu beitragen, dass sich Gräueltaten wie die der Nationalsozialisten nicht wiederholen. Die Polizeidirektion Hannover hatte sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der schweren historischen Zeit und der Rolle der Behörde während des Dritten Reichs auseinander gesetzt. Sie ließ die Öffentlichkeit an den Ergebnissen teilhaben.

So zeigte die Polizeiakademie Niedersachsen 2015 die umfangreiche Wanderausstellung „Die Polizei im NS-Staat". In Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Hannover wurde aus diesem Anlass auch eine Gedenktafel vor dem Eingang an der Hardenbergstraße errichtet.

So wurde damals erstmals explizit, wie an vielen anderen denkwürdigen Orten der Stadt, darauf hingewiesen, dass auch die damalige Polizei Hannover in den eigenen Räumen Verbrechen des NS-Regimes unterstützt und verübt hatte.

