75. Tag der Befreiung: Stilles Gedenken an Weltkriegsende in Hannover

Hannover

Es ist ein bedeutsames Datum, doch der Tag der Befreiung konnte am Freitag nur im kleinen Rahmen gewürdigt werden. Eine öffentliche Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht war nicht möglich. Nur ein kleiner Kreis geladener Gäste versammelte sich auf dem Ehrenfriedhof am Nordufer des Maschsees. Unter ihnen waren auch der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim, die beide Atemschutzmasken trugen. Ministerpräsident Stephan Weil und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay gehörten zu den Rednern.

Erinnerungen wurden als Zitate vorgetragen

Üblicherweise sind Schüler an der Gestaltung der Veranstaltung beteiligt. In diesem Jahr trug die Schauspielerin Denise M´Baye verschiedene Zitate vor, Erinnerungen von Kindern und Erwachsenen zum Tag der Befreiung.

Anzeige

Weil : „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg“

„Es ist wichtig, uns bewusst zu machen, dass wir auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa unseren Einsatz für Demokratie, Frieden und Menschenrechte bekräftigen müssen“, betonte Oberbürgermeister Onay in seiner Rede. Weil sagte in seiner Ansprache: „Der 8.Mai ist auch ein Auftrag für die Gegenwart und ein Auftrag für die Zukunft. Aus dem 8.Mai 1945 und all dem Leid davor folgt ein klarer Auftrag, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.“

Weitere NP+ Artikel

Von Stella-Sophie Wojtczak