Joelle Schneider (26) hat vor drei Wochen ihren Sohn Aurel zur Welt gebracht. Den positiven Schwangerschaftstest hielt die 26-Jährige im April in der Hand – in Zeiten des ersten Corona-Lockdowns. „Eigentlich sind wir ganz unbeschwert an das Thema Kinderplanung herangegangen, aber mitten im Lockdown hinterfragt man das dann doch“, erzählt Schneider. Einige ihrer Freundinnen seien ebenfalls im Babyplanungsmodus gewesen und hätten den Kinderwunsch während des ersten Lockdowns dann doch auf Eis gelegt. Nicht aber Joelle Schneider: „Ich finde, dass Corona das Leben nicht zu sehr beeinflussen darf.“

Schneider hat sich bereits in der achten Schwangerschaftswoche für eine Geburt im Geburtshaus Herrenhausen entschieden: „Wir wussten ja noch nicht, wo wir mit Corona hinsteuern.“ Die Entscheidung war die richtige: Bei der Geburt während des Teil-Lockdowns im Geburtshaus Herrenhausen konnte Schneiders Partner von Anfang an dabei sein: „Ich habe das Gefühl, dass ich Corona ein Schnippchen geschlagen habe.“

„Noch mehr Verantwortung für den kleinen Schatz“

Ein Baby im Corona-Chaos zu bekommen, bringt viele Einschränkungen mit sich: „Ich habe jetzt eine riesen Verantwortung für meinen kleinen Schatz“, sagt Schneider. Als stillende Mutter müsse sie ihr Baby überall mit hinnehmen, und weil das aktuell eine Ansteckungsgefahr mit sich bringe, bleibe sie lieber zu Hause: „Ich bin schon sehr isoliert und sitze viel mit meinem Säugling zu Hause.“ Dabei würde sie ihr Neugeborenes am liebsten allen Freunden und Familie präsentieren – so voller Stolz ist sie. „Das geht aber wegen der Corona-Pandemie nicht zum Schutz unseres Kindes.“

Zum Schutz des Babys kann Mutter Joelle Schneider nicht viel Besuch empfangen und verbringt viel Zeit mit ihrem Säugling zuhause. Quelle: Nancy Heusel

Das Problem mit dem Besuch beschreibt auch Pia Kühnemann (31) – sie hat ihr erstes Kind vor zweieinhalb Wochen mit Unterstützung einer Hebamme des Geburtshauses Eilenriede zu Hause bekommen: „Alle wollen das Baby sehen, aber natürlich können coronabedingt nicht mehrere Personen gleichzeitig kommen“, erzählt sie. Ihre Schwester, die in Norditalien lebt, habe vor dem Besuch sogar einen Corona-Test machen müssen. „Das hat mich schon sehr beschäftigt, wie wir das mit dem Besuch machen,“ sagt Kühnemann.

Dass nicht so viel Besuch kommen kann wie sonst, habe allerdings auch einen Vorteil: „Dadurch, dass wir keinen Besuchersturm haben, können wir uns als kleine Familie total toll zusammenfinden“, schwärmt Joelle Schneider.

„Dadurch, dass wir keinen Besuchersturm haben, können wir uns als kleine Familie total toll zusammenfinden,“ Quelle: Nancy Heusel

Windeln und anderen Babybedarf bestellt Schneider jetzt online: „Aus Drogeriemärkten in der Stadt bin ich zu oft rückwärts wieder raus gegangen.“ Wenn es zu voll ist, fürchtet die junge Mutter eine Ansteckung mit dem Coronavirus.

„Das Kind kommt in eine Welt, in der es so etwas wie Pandemien gibt“

„Das ist schon ein komisches Gefühl zu wissen, dass wir das Kind in eine Welt bringen, in der es so etwas wie Pandemien und den Klimawandel gibt,“ sagt Pia Kühnemann. Dennoch: Das Glück über den Familienzuwachs überwiege.

„Corona konnte die Geburt nicht überschatten,“ sagt Joelle Schneider glücklich. Quelle: Nancy Heusel

Ein Baby in Zeiten von Corona zu gebären, bringe Probleme mit sich, doch auch Schneider ist trotz allem zuversichtlich: „Ich bin richtig in einer Babyblase und voller Glück über dieses kleine Wunder.“ Auch die Geburt mit besonderen Hygienemaßnahmen und Corona-Maske behält sie in guter Erinnerung:„Da bin ich meiner Hebamme einfach dankbar, dass sie mir das Gefühl gegeben hat, dass die Geburt ein besonderes Ereignis ist, das auch nicht durch Corona überschattet werden kann,“ sagt Schneider.

