Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) strebt einen Corona-Musterprozess an. Damit soll eine Beweislastumkehr im Versorgungsgesetz erreicht werden. In Niedersachsen waren 310 Polizisten an Corona erkrankt. Am Jahresende gab es darüber hinaus noch 44 akut Erkrankte, wie aus einer FDP-Anfrage an die Landesregierung hervorgeht. Derzeit werden Corona-Infektionen bei Polizisten nicht als Dienstunfall anerkannt. Der Nachweis, dass die Ansteckung im Dienst erfolgt sei, sei nicht sicher zu führen, heißt es in der Antwort an die FDP-Fraktion.

Mittels des Musterprozesses eines Falls aus Niedersachsen (Einzelheiten zu dem Fall wollte die GdP aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mitteilen) soll das geändert werden. „Die besondere Pandemie-Situation erfordert eine besondere Fürsorge. Das ergibt sich auch aus der besonderen Dienstpflicht, die der Dienstherr von seinen Beamten erwartet“, betont der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende und niedersächsische GdP-Landesvorsitzende, Dietmar Schilff. Da zum aktuellen Zeitpunkt noch kein abschließendes Wissen über Spätfolgen vorhanden sei, sei dieser Musterprozess von grundsätzlicher, bundesweiter Bedeutung.

Polizisten werden mit hoher Priorität geimpft

Das Beamtenversorgungsgesetz schreibt vor, dass bei der Anrechnung eines Dienstunfalls ein kausaler Zusammenhang zwischen Krankheitsereignis und Dienst gegeben sein muss. Die Ansteckung mit einer Virusinfektion kann aber auch immer in der Freizeit geschehen sein. Deshalb ist die Rechtslage derzeit eindeutig. Eine Corona-Infektion ist nun mal nicht zeitlich und örtlich bestimmbar. Bestünden Zweifel an der Infektionskette, solle künftig der Dienstherr den Nachweis erbringen, dass die Ansteckung außerhalb des Dienstes stattgefunden habe.

Auch die Politik sieht die Gefährlichkeit einer Infektion im Polizeidienst. Die rund 20.000 Einsatzbeamten sollen vorrangig gegen Covid-19 geimpft werden. Sie haben die Priorität 2. Die Beamten, die im Innendienst arbeiten, befinden sich in der drittwichtigsten Impfgruppe.

Laut GdP-Angaben seien bislang zwei Corona-Infektionen von Polizisten in Baden-Württemberg als Dienstunfall anerkannt worden.

Von Thomas Nagel