Hannover

Die Gaspreise steigen überall massiv – auch in der Region Hannover. Verbraucher müssen sich also womöglich auf höhere Heizkosten einstellen. Für viele stellt sich daher die Frage nach einem Anbieterwechsel. Die NP erklärt, worauf Sie achten müssen.

Egal worauf eine Preiserhöhung beruht: In jedem Fall gilt ein Sonderkündigungsrecht und der Versorger kann gewechselt werden. Im Grundversorgungstarif muss eine Preisänderung sechs Wochen vorher angekündigt werden, bei allen anderen Tarifen vier Wochen vorher. In jedem Fall muss der aktuelle und der neue Preis vergleichbar angegeben sein und erklärt werden, welche Preisbestandteile sich wie ändern sollen – und es muss einen Hinweis auf das Sonderkündigungsrecht geben.

So einfach geht der Anbieterwechsel

Den Gasverbrauch senken und den Gasversorger wechseln – das sind die zwei Wege, um Energiekosten zu sparen. Wer seinem bisherigen lokalen Versorger treu bleiben will – meist die Stadtwerke -, sollte zumindest schauen, ob der auch einen anderen Tarif anbietet als den teuren Grundversorgungstarif – allein das kann schon viel Geld sparen, teils bis zu mehreren hundert Euro im Jahr.

Vergleichsportale nutzen

Der Gasversorgerwechsel ist genauso einfach wie der des Stromversorgers: Im Internet Vergleichsrechner wie Verivox und Check24 nutzen oder Finanztip und Gasvergleich.com. Dort ein paar Angaben machen und sehen, dass man die richtigen Vorgaben für die Suche einstellt, also etwa Vertragslaufzeit, Preisbindung, Ökotarif, Bonusangebote, Bewertung/Empfehlung, mit oder ohne direkter Wechselmöglichkeit vom Suchergebnis aus. Am besten alle abschließbaren Tarife anzeigen lassen – dann tauchen weitere Angebote auf, die man nur bei den Anbietern selbst abschließen kann.

Voreinstellungen ändern

Wichtig: Voreingestellt als Vergleichsmaß ist immer der Grundversorgungstarif des örtlichen Grundversorgers des angegebenen Wohnorts/der gewünschten Lieferadresse – hier gegebenenfalls auch ändern. Niemand muss fürchten, dass er wegen eines Fehlers in der Wechselabwicklung oder weil ein gewählter Anbieter plötzlich nicht mehr liefern kann, nicht mehr heizen und kein Warmwasser erzeugen kann: Das Gas kommt weiter – dafür stehen die örtlichen Grundversorger ein. Dann gilt wieder deren Tarif – so lange, bis man wieder wechselt.

Vorkasse & Boni-Falle

Verbraucherschützer raten von Vorkassetarifen ab – wenn da was schief geht, ist es mühsam bis unmöglich, Geld zurück zu erhalten. Und bei vielen auf den ersten Blick günstigen Angeboten gilt: Hinschauen, was im gegebenenfalls zweiten Vertragsjahr gilt – dann fallen in der Regel die angepriesenen Boni und Rabatte weg.

Von Ralph Hübner