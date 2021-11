Hildesheim

Eine Mutter und zwei Töchter auf der Anklagebank: Aber der eigentliche Täter fehlte. Der Ehemann und Vater war bereits am 1. Oktober 2018 verstorben. Aber die 4. Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Hildesheim berücksichtigte im Urteil, die „eigenen Interessen“ des Verstorbenen.

Andrea R. (64) kam mit zwei Jahren Haft auf Bewährung günstig davon. Die Gastronomin wurde wegen Steuerhinterziehung, Vorenthalten und Veruntreuens von Arbeitsentgelt und Betruges am Montag verurteilt. Den Schaden bezifferte das Gericht auf 126.295 Euro.

Familie hatte zwei Bistros in der Region Hannover

Zwischen 2012 und 2017 hatte die Familie zwei Bistros im Südwesten Hannovers und in Gehrden. Zwischen 2013 und 2016 kassierte Andrea R. auch noch Hartz-IV und beging Sozialbetrug. Ihre Tochter Christina (34) war Geschäftsführerin der beiden Gaststätten. Sie wurde zu einer 14-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Ihr wurde Steuerhinterziehung und Vorenthalten beziehungsweise Veruntreuung von Arbeitsentgelt vorgeworfen. Sie muss 174.285 Euro an den Staat zurückzahlen.

Die Dritte im Bunde, Katharina (31), wurde wegen Beihilfe zum Betrug und zur Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe verurteilt. Auf ihrem Konto waren die Einnahmen aus den Gaststätten eingegangen – unbemerkt von den Behörden. Sie muss 3600 Euro (120 Tagessätze) zahlen. Wobei ihr 30 Tagessätze wegen der langen Verfahrensdauer erlassen werden. Bei ihrer Schwester gelten zwei Monate Haft aus demselben Grund bereits als vollstreckt.

Vater hat die Einnahmen versoffen und verhurt

Das Gericht berücksichtigte die Geständnisse der drei Frauen als strafmildernd. „Es ist ein erheblicher Schaden entstanden, er beruht aber überwiegend auf Schätzungen“, stellte Richter Martin fest. Vor Gericht hatten die Angeklagten ihre Verwunderung über die hohen Gewinne der Bistros ausgedrückt. So hatte das Finanzamt in wenigen Jahren 281.000 Euro an hinterzogenen Steuern ermittelt. Laut den Anwälten haben die beiden Bistros in 2019 aber nur einen Gewinn von knapp 15.000 Euro abgeworfen, allerdings bei einem Umsatz von 412.000 Euro.

Der größte Milderungsgrund war aber der Lebenswandel des verstorbenen Ehemanns und Vaters. Andrea R. hatte berichtet, dass ihr Gatte immer wieder in die Kasse gegriffen habe. Der Alkoholiker sei dann oft mehrere Tage in Bordellen und Spielhallen verschwunden. „Der Betrieb war Papas Sache“, sagte Christina R. Wenn er das Geld für seine Sauftouren nicht gefunden habe, sei er aggressiv geworden, sagten die Frauen aus. Sie hätten es nie gewagt, sich gegen ihn aufzulehnen.

Diese Angaben wurden laut Gerichtssprecher Steffen Kumme von Zeugen belegt. So sagte ein Mann aus, dass ihn der Ehemann von Andrea R. mal aus einem Bordell angerufen habe, um ausgelöst zu werden. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Thomas Nagel