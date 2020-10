Gastronomie in Hannover: Die Angst vor neuem Lockdown

Hannover/Ehlershausen

Ab Freitag ist sie gültig, die Herbst-Winter-Saisonkarte im Gasthaus Bähre in Ehlershausen. „Jetzt kommt die Zeit mit Grünkohl und Bregenwurst, mit Ente und Gans, die Zeit der Wildgerichte“, sagt Inhaber Elmar Schulz, „jetzt kommt normalerweise unsere stärkste Zeit.“ Komplett reserviert sind die 100 der 220 Plätze, die Schulz in der Corona-Krise besetzen darf, am Mittwoch entscheidet sich in einer Bund-Länder-Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten, ob die Gäste überhaupt kommen dürfen. Medienberichten zufolge könnten sich die Spitzenpolitiker auf einen „Lockdown light“ mit Schließung von Restaurants und Bars einigen.

„Dann würden wir zehn unserer 25 Mitarbeiter sofort wieder in Kurzarbeit schicken, auf Außer-Haus-Verkauf umstellen und im Umkreis von zehn Kilometern einen Lieferservice anbieten und mit dem Einfrieren verschiedener Waren beginnen“, sagt Schulz, „natürlich würde trotzdem ein massiver Schaden entstehen, viel Frisches wie Salat, Gemüse, Obst, Brot lässt sich nicht einfrieren.“ 2000 Euro „sind da schnell weg“, so der Gastronom. Schulz findet es „fatal und ungerecht, dass pauschal über die ganze Branche entschieden wird“.

Gäste laden dann nach Hause ein

Seine Mitarbeiter „rennen den ganzen Tag mit Desinfektionsspendern durchs Lokal, wechseln nach jedem Gast die Tischdecke, achten penibel darauf, dass nur zwei Haushalte an einem Tisch zusammenkommen“. Die Gläser würden nicht mehr in der Spüle, sondern nur noch durch die Spülmaschine gereinigt, es werde auf Abstand und Mund-Nasen-Schutz geachtet und auf die Notwendigkeit hingewiesen, den Kontaktbogen korrekt auszufüllen.

„Das Gesundheitsamt war hier und fand uns vorbildlich“, sagt Schulz, „trotzdem müssen wir fürchten, genauso geschlossen zu werden wie die Läden, die nicht mal ein Hygienekonzept vorweisen können.“ Außerdem weist Schulz darauf hin, dass „Gäste, die nicht zu uns dürfen, dann eben nach Hause einladen. Wo keiner die Abstände überprüft und auf dem Weg zum Klo keine Maske getragen werden muss.“

90 Prozent Absagen und Stornierungen

Tanja Machledt von der „Alten Hahnenburg“ in Bemerode dagegen findet es „sinnvoll, alles für zwei oder drei Wochen zuzumachen. So wie es jetzt läuft, hilft es niemandem.“ Die Gastronomin meint die Beschränkung auf zwei Haushalte an einem Tisch. „In unserem Wintergarten essen meist kleine Gruppen. Da feiert Oma Müller mit ihren Freundinnen den 82. Geburtstag, da sitzen niemals nur zwei Haushalte am Tisch“, so Machledt, „und von hier mal zwei Gäste und da mal zwei kann keiner leben.“ Nach den Schlagzeilen der letzten Tage „sind 90 Prozent der Anrufe ohnehin Absagen und Stornierungen“. Etwas verbittert sagt sie: „Wenn wir insolvent gehen, interessiert das doch sowieso keinen. Dann kommt eine Kette und macht das 30. Café irgendwas auf. Uns zu schließen, ist die einfachste und billigste Lösung.“

Ein Drittel wird nicht überleben

Der Gastgewerbe-Verband Dehoga klagte am Dienstag darüber, dass die Umsatz-Einbrüche während der Pandemie mittlerweile „historisches Ausmaß“ angenommen hätten. „Immer neue Belastungen für unsere stark gebeutelte Branche bedeuten das Aus für tausende Betriebe“, sagte Detlef Schröder, Präsident des Dehoga Niedersachsen: „Wenn jetzt nicht gehandelt wird, werden von unseren 20.000 Betrieben ein Drittel den Winter nicht überleben.“

Roman Jänisch ist seit Januar Betreiber der „Tiergartenschänke“ in Kirchrode, hat elf Mitarbeiter, 30 Plätze drinnen und 56 in einem Blockhaus. Für den 49-Jährigen wäre die Zwangsschließung „eine Katastrophe“. Er hat 100.000 Euro in die Renovierung investiert und volle Auftragsbücher. 2000 Gäste haben bis Weihnachten für ein Gänseessen reserviert, „1000 Gänse habe ich schon bestellt“. Jänisch hat „Angst, echte Existenzangst. Ob ich nach einem Lockdown noch da bin, hängt davon ab, wie lange er dauert.“

Von Christoph Dannowski