Neustart für das „Hofgeflüster“

Demnächst alles neu im „ Hofgeflüster“ – fast jedenfalls: Das Restaurant am Ballhofplatz in Hannovers Altstadt öffnet demnächst unter neuer Leitung und in frischem Ambiente wieder. Keine direkte Folge der Corona-Krise, sondern die Wirkung eines Insolvenzfalles.

Das im Jahr 2015 von Nalan Celik übernommene Restaurant als Nachfolge des damaligen „ Vienna“ (österreichische Küche) wurde zu Jahresbeginn in die Insolvenz gezwungen – die Krankenkassen hatten einen entsprechenden Antrag beim Amtsgericht gestellt, da sie keine Mitgliedsbeiträge für die versicherten Beschäftigten erhalten haben, erklärt die Rechtsanwältin und Insolvenzverwalterin Nermin Sahin. Allerdings habe das Restaurant auch einen eigenen Insolvenzantrag gestellt. Grund für die Schieflage mit Zahlungsunfähigkeit seien neben der üblichen saisonalen Flaute zum Jahresanfang die Altlasten gewesen: „Die Inhaberin hatte vom Vorgänger hohe Belastungen übernommen“, erklärt Sahin. Dazu seien dann Kosten für die Ausstattung des Restaurants gekommen, da habe die Inhaberin „viel reingesteckt, renoviert, alles aufgemöbelt und hübsch gemacht“.

Probleme mit Energieversorger

Im Laufe der Zeit seien die Betriebskosten stark gestiegen, man habe sich da am Ende etwa mit dem Energieversorger nicht einigen können – letztlich habe auch die Hausbank kein weiteres Geld mehr bereitstellen wollen. „Dafür, dass Frau Celik so viele Verbindlichkeiten übernommen hat, hat sie sich sehr tapfer gehalten. Das ist erstaunlich, andere hätten das nicht geschafft und sich so lange behauptet“, sagt die Insolvenzverwalterin. Die Geschäftsfrau habe „ihr Bestes gegeben, sie hat auch ein Händchen für Deko und Atmosphäre“.

Der neue Inhaber

Die zwölf Hofgeflüster-Mitarbeiter sind seit April in Kurzarbeit, doch bald sollten sie wieder ran dürfen: Das Restaurant wird derzeit renoviert, besonders der Außenauftritt soll laut Sahin moderner werden, sowohl Bestuhlung und Tische als auch das grüne Ambiente dazu. Laut Hinweis am Restaurant soll das Hofgeflüster von Montag, 15. Juni, an wieder geöffnet haben. Das geschieht laut der Insolvenzverwalterin als „übertragende Sanierung“ – die alte Betreiberfirma wird im Insolvenzverfahren abgewickelt, der Name soll bleiben – mit Umut Kus als neuem Inhaber. Kus ist ein erfahrener Gastronom, betreibt in Hannover eine Handvoll Restaurants der Café-Extrablatt-Kette. Die bisherige Hofgeflüster-Betreiberin Celik soll als Angestellte weiter dabei sein, sagt Sahin: „Auf die kann er gar nicht verzichten – allein schon wegen ihrer Kuchen!“

Von Ralph Hübner