„Five Guys“-Eröffnung lockt Burgerfans an

Hannover

Montag hat die US-Schnellrestaurantkette „Five Guys“ ihre Hannover-Filiale eröffnet – die zehnte in Deutschland. Unten ist der Laden zur Mittagszeit gut gefüllt, nahezu alle 120 Tischplatze sind belegt, vor dem Bestell- und Ausgabetresen steht man schon ein paar Minuten an, nach der Bestellung dauert es nochmal rund acht Minuten, bis etwa ein Burger verzehrbereit rübergereicht wird – frisch gemacht eben, wie Five Guys gerne betont.

Wer will, kann sich derweil (oder auch sonst) aus der Erdnussschütte bedienen und sich ein kostenloses Schälchen Fingersnacks gönnen. Geschirr gibt es nicht, alles kommt in eine braune Tüte – für Burger wie Pommes gilt: Fingern! (Und daher besser gleich einen kleinen Stapel Servietten mit zum Platz nehmen.)

Burger ab 7,95 Euro

Rund 70 Jobs sind hier laut „Five Guys“-Deutschlandchef Jochen Gilcher (52) entstanden, etwa die Hälfte davon Vollzeit Jobs. Die Burger kosten 7,95 bis 9,95 Euro, es gibt auch Hot Dogs und natürlich Pommes.

Im Obergeschoss des Restaurants in der Bahnhofstraße 4 (Stadtmitte, zwischen New Yorker und Apple-Store) wird vorbereitet – Kartoffeln gewaschen und zu Pommes Frittes geschnitten, die Fleischbratlinge geformt – alles von Hand, wie Gilcher versichert. Zufrieden ist er mit der Adresse: „Das ist ein super Standort hier, eine tolle Lage!“ Seit Dezember 2017 ist die US-Kette (über 1500 Filialen) in Deutschland auf dem Markt.

Das neue eröffnete Burger-Restaurant Five Guys in Hannovers Bahnhofstraße war zur Mittagszeit am ersten Tag sehr gut besucht. Quelle: Frank Wilde

Es läuft offenbar: Inzwischen zähle man im ersten Restaurant in Frankfurt (Main) gar mehr Besucher als in den Anfangsmonaten, sagt der Manager. „Wir sind absolut zufrieden. Wir wissen jetzt, dass wir Fans haben in Deutschland! 2018 haben wir neun Millionen Euro Umsatz gemacht – dieses Jahr werden wir das auf jeden Fall mehr als verdoppeln“, erklärt Gilcher. Er ist zuversichtlich, „dass wir in Deutschland noch weitere Five Guys eröffnen werden“.

Geöffnet ist täglich von 11 bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 0 Uhr. An den Feiertagen im Dezember weichen die Zeiten ab.

Blick in das Innere von „Five Guys“ in Hannover. Quelle: Frank Wilde

Lesen Sie auch:

Von Ralph Hübner