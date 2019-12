„Five Guys“-Chef über Chancen und die Konkurrenz

Hannover

Jochen Gilcher (52), Deutschlandchef der Burger-Kette „Five Guys“, über den Sinn handgewaschener Pommes und den Weg zum Lieblingsburger.

Hannover erlebt seit etwa fünf Jahren einen wahren Burger-Boom. Ist das anderswo auch so und woran liegt das dann wohl?

In den vergangenen Jahren sind viele regionale Burgerkonzepte entstanden, viele von einzelnen Unternehmern. Im Grunde sind wir denen sehr dankbar, da sie uns quasi den Weg geebnet haben. Es gibt eine Vielfalt an Konzepten – dass ist in Hannover ebenso wie in anderen großen Städten und das ist gut so. Ich glaube, Burger ist ein Stück weit genau wie Pizza: Es ist ein Produkt sehr für die breite Masse und jeder mag eigentlich Burger.

Die Burgerdichte abseits der beiden Weltmarktführer ist hier jetzt schon ziemlich hoch – Duke, Lindenblatt, Louis, Foodbrothers, Sissi &Franz, Kuhnstwerk … um nur einige der Newcomer zu nennen. Auch Burgerheart will angeblich wieder kommen. Und jetzt die Five Guys. Ist das nicht schon etwas eng jetzt?

Wir wissen jetzt noch nicht, wie es hier in Hannover ist. Grundsätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass, wenn wir irgendwo hinkommen, wir unsere eigene Fangemeinde haben und wir mit den anderen gut nebeneinander existieren können.

Welchen Vorteil hat es, die Kartoffeln für die Pommes von Hand zu waschen und die Bratlinge per Hand zu formen?

Es ist halt alles einfach megafrisch. Es wird an dem Tag, bevor es verzehrt wird, zubereitet, manchmal nur Stunden davor. Das hat alles nur einen Sinn und Zweck: Die maximale Qualität herzustellen. Über die Jahre hat man einfach gelernt, dass man mit frisch von Hand gewaschenen (oft mehrmals gewaschenen) und geschnittenen Kartoffeln das erreichen kann – und darum machen wir das.

Sie werben mit 250 000 Variationsmöglichkeiten … Da Sie selbst kaum alle durchprobiert haben dürften, könnte man auch sagen: Sie wissen gar nicht was Sie da alles verkaufen …

Ja, das ist schwierig, da müsste man sehr viele Burger essen. Im Grunde bedeutet das: Man kann, wenn man möchte, eigentlich jeden Tag einen anderen Burger essen – bis ans Lebensende. Was es aber aussagt: Man kann seinen Burger individuell zusammenstellen. Und das schätzen unsere Gäste sehr. Die probieren sich am Anfang, wenn wir eröffnen, so zu ihrem eigenen Lieblingsburger hin. Oft sind es anfangs mehr Zutaten, dann wird es meist etwas weniger. Je nachdem, wie ich mich an dem Tag fühle, kann ich etwa mal mehr, mal weniger scharf essen – und das ist, was gut ankommt.

Auf wie viele Burger kommen Sie selbst so in der Woche?

Bestimmt drei.

Und ihre Kinder …?

Ähem ... hin und wieder mal einen, meistens am Wochenende – aber nicht so viele. Es kommt immer auf die Balance an. Natürlich sollte man nebenbei immer auch ein bisschen Sport machen und andere Dinge tun. Das gilt aber auch für andere Produkte.

