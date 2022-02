Hannover

Die Corona-Maßnahmen werden lockerer, bald sind wieder größere Feiern und Partys möglich, viele hoffen auf das Maschseefest. Manche Gastronomen merken diesen Trend schon heftig, andere haben noch deutlich mehr Platz auf ihrer Reservierungsliste.

Peter Dührkopp, Geschäftsführer beim „Pier 51“ am Maschsee, ist guter Laune: „Ja, es läuft“, sagt er. „Wir sehen: Viele Leute wollen Feiern nachholen oder haben jetzt einen Grund oder einfach nur richtig Lust zum Feiern.“

Pier 51: „Wie losgelöst“

Seit vier, fünf Wochen gehe die Tendenz für das Pier 51 nach oben – wohl von dem Gefühl ausgelöst, das Ende der Pandemie-Einschränkungen komme. Dührkopp. „Wir haben auch nur noch wenige Termine frei – bis in den Herbst hinein!“

Wienecke: „Wunschdenken“

Hotelier und Gastronom Andreas Wienecke („Thüringer Hof“, „Bed’n Budget Cityhostel Hannover“ „Wienecke XI“, „Hotel Wiehberg“) dagegen sieht anhand seiner Buchungszahlen noch keinen Grund zum Aufatmen: „Das ist Wunschdenken, die Leute sind noch extrem vorsichtig, da tut sich noch nichts.“

Hotel & Restaurant Wienecke in Hannover. Quelle: Christian Behrens

Brauhaus: Entwicklung okay

Philipp Aulich, Geschäftsführer beim Brauhaus Ernst August in Hannovers Altstadt, berichtet, dass die Nachfrage seit Jahresanfang anziehe, die Reservierungen steigen. Und er registriere, dass „seit zwei, drei Wochen“ die Zahl kurzfristiger Reservierungen steige, wieder mehr Geschäftsreisende in der Stadt seien und im Brauhaus einkehrten.

Brauhaus Ernst August in Hannover: Noch genügend Termine frei. Quelle: Christian Behrens

Viele würden weit im Voraus buchen, so für die Jahresmitte – Termine gebe es noch genügend: „Knapp sind wir noch nicht“, sagt der Gastronom. Er sei „zufrieden mit der Entwicklung“, mehr aber nicht: „Wir haben das Vor-Corona-Niveau noch lange nicht erreicht.“

Party Löwe: Nachholbedarf gigantisch

Andreas Hüttmann betreibt mit seinem Event- und Cateringservice „Party Löwe“ von Laatzen aus einiges an Gastronomie (etwa Georgenterrassen, Schloss Herrenhausen, Yachtclub, Cavallo, Inselresort Wilhelmstein). Während er aktuell etwa für die Osterzeit nur ein Fünftel des Vor-Corona-Niveaus an Buchungen und Aufträgen verzeichne, sei das für die Zeit ab Mai ganz anders: Die Buchungen zögen derzeit „massiv an“, seien „dreimal so hoch“ wie vor Corona.

„Der Nachholbedarf ist gigantisch“, sagt er und fügt hinzu: „Wir werden ab Mai ein sehr starkes Jahr haben.“ Es gebe einen Trend zum Feiern draußen, das sei „sehr angesagt“, nicht unbedingt jetzt oder zum eigentlichen Anlass-Termin, sondern „im Sommer, wo man sich eine Lockerheit erhofft“. Outdoor-Party, das gelte vor allem auch für Firmenanfragen.

Eventscheune: Noch keine Umkehr

Klaus Schönemann, Betreiber der Eventscheune Kastanienhof in Wettbergen und Catering-Dienstleister, sieht noch keine wirkliche Umkehr: Es gebe „ein wenig“ mehr Anfragen und Buchungen; im Vergleich zu Vor-Corona liege man „bei etwa 20 Prozent“ der damaligen Nachfrage. Da habe sich in den vergangenen zwei Wochen nicht wesentlich was geändert: „Die Leute warten immer noch ab, ob das wirklich so kommt, wie angekündigt und erhofft oder doch nicht.“ Mit Blick Richtung Sommer ist er allerdings optimistischer: „Ich gehe davon aus, dass sich das im Sommer ändert“.

Von Ralph Hübner