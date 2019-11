Burger-Kette „Five Guys“ startet am 9. Dezember in Hannover

Hannover

Der nächste „Burger-Laden“ steht kurz vor der Eröffnung: Die US-Kette „Five Guys“ will von Montag, 9. Dezember, an in Hannovers Innenstadt mit ihrem Fastfood-Konzept aus Passanten Kunden machen.

„Five Guys“ soll laut Sprecherin Lisa Brandes „für gute, ehrliche und handgemachte Burger und Fries“stehen. So würden etwa die Kartoffeln für die Pommes Frites (englisch Fries) „jeden Morgen von Hand gewaschen und geschnitten und die Burger frisch vor den Augen der Gäste individuell nach Wunsch zubereitet.“ Die Gäste könnten sich ihren „persönlichen Lieblings Burger aus über 250.000 Kombinationsmöglichkeiten zusammenstellen und frisch zubereiten lassen“. In den Imbissläden der Kette gebe es keine Mikrowellen und keine Tiefkühler – das soll zeigen: Alles ist frisch und wird frisch zubereitet. Neben Hamburgern und Pommes wird es Sandwiches und Hotdogs geben.

Konkurrenz in direkter Nachbarschaft

Der Standort ist in 1A-Innenstadtlage: „Five Guys“ sitzt in der Bahnhofstraße 4, zwischen dem „ Apple Store“ und dem Telekom-Laden. Und vor der Tür, eine Etage tiefer in der Niki-Promenade, sitzt der Wettbewerber: „Pommesglück“ und die aufstrebende hannoversche Gruppe von Felix Förster und Hakan Shanan mit einem „Dukes Burgerladen“. Das Gastroangebot wird zwei Etagen und damit rund 500 Quadratmeter belegen; derzeit laufen die Einrichtungsarbeiten auf Hochtouren. In Deutschland ist die Burger-Kette seit 2017 vertreten.

Weltweit mehr als 1500 Filialen

Weltweit sind es laut Brandes derzeit mehr als 1500 Filialen, 140 davon in Europa. In Deutschland sind es jetzt acht Restaurants – noch: Montag eröffnet eins in Dortmund, eine Woche später hier in Hannover, so dass es bis Jahresende zehn Stores sein werden. „Das Ziel von Five Guys ist, bis Ende 2020 Verträge für 20 Restaurants unterschrieben zu haben“, erklärt die Sprecherin.

Obama war Stammgast

Der Name „Five Guys“ (fünf Jungs) rührt daher, dass das Gründerehepaar Janis und Jerry Murrell damals vier Söhne hatte – samt Vater waren sie dann also fünf (heute wird der fünfte Sohn statt des Papas dazugezählt). Gegründet wurde das Unternehmen 1986 in Arlington, Virginia. Die Five Guys haben auch einen „Promi-Faktor“: Von Ex-US-Präsident Barack Obama ist Wikipedia bekannt, dass er gerne mal eines der Schnellresaurants aufsucht.

Von Ralph Hübner