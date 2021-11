Gastronomen in Hannover fordern direkten Lockdown

Hannover

Es war ein Krisengipfel, zu dem Ferdi Simsek am Montag in sein Lokal 4 am Tiedthof eingeladen hatte. Und mehr als 20 hannoversche Gastronomen, Barbesitzer und Vertreter aus der Veranstaltungsbranche sind seinem Aufruf gefolgt. „Seit etwa drei Wochen“, erzählt der Chef auf dem Sofa im Eingangsbereich, „merke ich, wie uns die Besucher wegbrechen.“ Und was er feststellt, ist allein schon ziemlich repräsentativ: Immerhin betreibt er neben dem Lokal 4 auch das Steakhouse 800 Grad Lindenblatt in der Altstadt, den Musikclub Havanna an der Scholvinstraße und die Burgerbar Lindenblatt an der Nikolaistraße. „Jedenfalls“, fährt er fort, „habe ich festgestellt: Die Inzidenzen gingen rauf, die Kunden blieben weg, je mehr schlechte Meldungen kamen, desto weniger Gäste konnten wir begrüßen, desto mehr ging der Umsatz in den Keller. Und ich habe mich gefragt: Liegt das an mir? Bin ich so ein schlechter Geschäftsmann? Oder ist das die Situation?“

Er schrieb in die What’s-App-Gruppe der Gastronomen und fragte nach. „Und er war nicht allein“, betont Lena Leach vom Lokal Unschlagbar an der Schlägerstraße in der Südstadt. „Es geht den meisten von uns so.“ Viele nicken, darunter Frido Marquardt vom Broncos am Schwarzen Bären, Verena Schindler und Christoph Elbert vom Restaurant 11 A am Küchengarten in Linden und Roger Prinz vom Bistro „Ron & Rogers“ am Engelbosteler Damm in der Nordstadt. Sie sind gemeinsam so etwas wie die Sprecher der Gruppe.

Weihnachtsfeiern werden abgesagt

„Es ist jetzt die Zeit für die Weihnachtsfeiern, in der wir eigentlich Umsatz machen“, veranschaulicht Christoph Elbert, „aber seit es die Änderung von 3 G auf 2 G im Gastro-Bereich gab, haben bei uns 95 Prozent der Firmen storniert. Die Situation ist den Verantwortlichen zu unsicher, sie möchten ihre Mitarbeiter schützen und sagen ab.“ Wieder nicken die Kollegen, einige murmeln: „Bei uns auch.“

Von Mittwoch an könnte die 2-G-Plus-Regelung folgen, Geimpfte und Genesene dürften noch zu Gast sein in den Betrieben, müssten dazu aber einen aktuellen Negativtest vorweisen. „Das wollen wir aber nicht“, betont Lena Leach. „Viel sinnvoller wäre der Lockdown, nicht erst Mitte Dezember oder sogar nach Weihnachten. Wozu noch warten?“ Ferdi Simsek fügt an: „Wir brauchen Planungssicherheit, unsere Umsätze brechen ein, die Kosten bleiben aber gleich. Jeden Tag, den ich öffne, mache ich aktuell 5000 Euro Minus.“ Einige sprechen davon, ihre Tagesumsätze seien um 30 bis 70 Prozent eingebrochen. „So geht es nicht weiter“, betont Frido Marquardt. Und Verena Schindler fügt an: „Die Perspektivlosigkeit in der Gastro-Szene hat sich potenziert.“ Die meisten hätten ihre Lokale aus Leidenschaft zum Beruf eröffnet. „Aber“, merkt Roger Prinz an, „da ist langsam keine Leidenschaft mehr, nur noch Leiden. Das macht uns kaputt.“

De facto „haben wir einen Lockdown“

Jörg Lange, der Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes der Region Hannover, formuliert es sogar so: „De facto haben wir schon einen Lockdown, das merken die Protagonisten in der Hotellerie wie in der Gastronomie. Nur werden wir nicht dafür bezahlt, weil es eben kein offizieller Lockdown ist.“ Die Hotels hätten aktuell im Schnitt zehn Prozent Auslastung, einige wenige zumindest noch 30 Prozent. „Wir haben eine sehr, sehr dunkle Jahreszeit vor uns.“

Lena Leach hat das längst erfahren. „Die Verluste sind so hoch“, beschreibt sie, „ich habe meine Lebensversicherung liquidiert, mein Auto verkauft. Und dennoch ist da jeden Tag die Gefahr, in die Insolvenz zu rutschen.“ Roger Prinz lacht auf, klingt bitter dabei, sein Gesicht bleibt auch ernst, als er sagt: „Du müsstest dir mal mein Konto ansehen. Vor der Pandemie sah das noch super aus, inzwischen habe ich keinen Dispo mehr.“

Ferdi Simsek hört den Kollegen aufmerksam zu, nickt und beschreibt: „Das größte Problem ist die Perspektivlosigkeit, mit der wir zu kämpfen haben. Wir haben keine Planungssicherheit. Ich habe den Eindruck, dass die Politik glaubt, sie tut uns etwas Gutes, wenn sie das Gastgewerbe mit der 2-G-Plus-Regel weiterlaufen lässt. Aber das ist nicht so.“ Den Gästen stünde der Sinn offensichtlich gerade nicht nach ausgehen, sie sähen aber, die Restaurants seien offen. „Daraus schlussfolgern sie, den Betreibern geht’s gut“, fasst Simsek zusammen, „dem ist aber nicht so.“

Lockdown eine logische Konsequenz

Jörg Lange vom Dehoga fragt sich auch: „Wenn sich doch alle einig sind, dass wir wieder Kontaktbeschränkungen brauchen, wenn sich der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hinstellt und das einfordert, dann kann ich doch keine Happy Hour anbieten; wie soll das zusammenpassen?“ Der Lockdown sei die einzig logische Konsequenz. „Nicht erst Mitte Dezember oder nach Weihnachten, wie es Ministerpräsident Stephan Weil überlegt. Sondern der Lockdown jetzt, das wäre konsequent.“

Von Verena Koll