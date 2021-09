Gastronomen in Hannover fänden 2G-Regel okay, sehen aber mehr Aufwand

Hannover

Kirsten Jordan (54), Geschäftsführerin des Gastronomie- und Hotellerieverbandes Dehoga in Hannover sagt, dass 2G „für manche Betriebe sicherlich ein gute Option ist, insbesondere wenn sonst Schließungen bevorstehen würden“. In einer Umfrage hätten sich 30 Prozent der antwortenden Gastronomiebetriebe für eine freiwillige 2G-Anwendung ausgesprochen; sollten dagegen die Infektionszahlen steigen und wieder Schließungen drohen, dann sei gar fast die Hälfte für 2G.

Die Zustimmung und Umsetzung hänge dabei sehr von der jeweiligen Besucherstruktur ab. „Die werden sich die Betriebe genau ansehen – obwohl die Gastronomie sonst eigentlich keinen ausschließen will“, so Jordan. Für Betriebe, die eher älteres Publikum anziehen, sei es wohl etwas leichter, sich die Beschränkung aufzuerlegen, da hier ja schon sehr viele Menschen geimpft seien, „die Impfquote einfach höher ist“.

Personalmangel ein Problem

Allerdings seien alle der Meinung: Das sei ein „nicht zu unterschätzender Kontrollaufwand – und das bei gleichzeitig herrschendem Personalmangel!“ Denn in den Schließungsphasen haben sich etwa viele Servicekräfte einen anderen Job gesucht. Welche Wirkung 2G auf die Wirtschaftlichkeit habe, lasse sich schwer sagen. Jordan: „Es gibt Gäste, die sagen: Ich komme, wenn 2G gilt, und es gibt Betriebe, die 2G begrüßen. Allerdings wird es auch Betriebe geben, die sagen: Bei mir lohnt es sich nicht mehr, wenn ich einen Teil der Gäste ausschließen muss.“

Für die Hotellerie in Stadt und Umland – die ja auf internationale Gäste angewiesen sind - sei es allerdings „ein Desaster“ und die unmittelbaren Zukunftsaussichten „immer noch sehr negativ“, das sei „sehr, sehr bitter – da ist ja nichts in Sicht!“.

Brauhaus: Kombi-Modell

Im „Brauhaus Ernst August“ in Hannovers Altstadt gilt laut Geschäftsführer Hannes Aulich (35) im Hauptbereich „nach wie vor die 3G-Regel, solange die nicht durch die Politik verschärft wird“. Im Nebenbereich will Aulich auf 2G setzen, besonders bei Sonderveranstaltungen wie Live-Musik und Tanzen an Wochenenden. Aulich: „Die Nachfrage besteht, dass man mal wieder ohne Mindestabstand und ohne Maske tanzen kann.“ Er findet diese Möglichkeit „gut, denn das gibt uns auch Planungssicherheit“. Etwa für Anfragen für private Veranstaltungen oder auch, um Musik-Bands zu buchen.

Café Konrad: „Absolut gut!

Dietmar Engel (52), Inhaber des Café Konrad in der Altstadt, ist „absolut dafür, das lässt sich absolut umsetzen und finde ich absolut gut. Ohne Impfzuwachs haben wir doch gar keine Chance und die Pandemie ist noch nicht vorüber.“ Auch wenn es für ihn und sein Personal mehr Aufwand und manchmal auch Ärger bedeutet, wenn sie ankommenden Menschen auf ihren G-Status prüfen: „Im Moment sind noch etwa 38 Prozent der Bevölkerung ungeimpft – und die müssen wir rausfiltern!“ Einen „dritten Winter mit Corona … wie soll man den sonst überstehen? Materiell vielleicht, aber das ist auch eine Frage der Psyche“, sagt Engel und fügt hinzu: „Das habe ich selbst erlebt.“

Francesca & Fratelli: Kein 2G

Francesca Pagano, Betreiberin der Restaurants „Pizzamanufaktur Francesca & Fratelli“, findet es „nicht gut, wenn man Leute, die sich gegen eine Impfung entscheiden, ausschließt“. Sie sagt: „Man soll jeden Menschen respektieren und jede Religion. Dann soll man auch in so was jede Meinung respektieren und akzeptieren.“ In ihren Restaurants soll weiter 3G gelten.

Café K.: Keine Frage!

Ralf Schnoor, Inhaber des „Café K“ in Linden, findet: „Das ist das beste, was man machen kann. Es ist am Sichersten - sicher für meine Mitarbeiter, für mich und für die Gäste.“ Er will 2G nutzen, denn so könne „die ganze Breite des Ladens“ benutzt werden ohne Ansteckungsgefahr. Schnoor: „Ich war nie ein Maskengegner, aber wenn man drauf verzichten kann - wunderbar. Ohne Frage werden wir das einführen. Es ist das Mittel der Wahl, um den ganzen Scheiß zu überwinden.“ Die 2G-Regel mache „alles leichter. Man kann sagen: ,Peng’- seid geimpft oder genesen oder unter 18 oder bleibt draußen.“

Von Ralph Hübner und Fenja Basen