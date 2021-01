Hannover

Der Herr Ober wird jetzt digital – zumindest ein bisschen: Die in Hannover entwickelte App fürs Handy namens „Hey Order“ steht vor dem Start – sie soll das kontaktlose Bestellen und Bezahlen ermöglichen, und zwar in Restaurants, Gaststätten, Bistros und mehr. Also nicht für Bestellungen beim Bringdienst vom Sofa oder Küchentisch aus, sondern als Gast im Lokal.

Die App „Hey Order“ (englischer Ruf nach der Bedienung) wurde von der hannoverschen Firma HannTech entwickelt und ist für die Kunden kostenlos. Sie wird runtergeladen, installiert – und dann muss man sich registrieren, erhält einen Einmal-Code per SMS aufs Telefon geschickt und muss vor der ersten Nutzung lediglich seine Zahlungsmitteldaten (Paypal, Kreditkarte, Sofortüberweisung) einpflegen.

Am Tisch im Restaurant wird dann ein QR-Code angebracht sein – der wird mit der App gescannt – und schon hat man die Speisekarte des Hause digital verfügbar, kann wählen und bestellen, erklärt Andreas Noack (36), Geschäftsführer von HannTech und der speziell für die Restaurant-App gegründeten Tochter-GmbH. Das Versprechen lautet demnach: Kein Warten auf „den Ober“ mehr, kein verzweifeltes Winken, verbunden mit der Frage: Hat er oder sie mich jetzt gesehen oder nicht oder wie ...?

Kein Job-Killer

Abgebucht wird das Bestellte eine gewisse Zeit nach der Order oder wenn man sich aus dem Lokal entfernt – das soll nicht nur ungewollte Zechprellerei verhindern. Nachbestellen ist möglich, die Rechnung ist am Tisch auch aufteilbar – dafür müssen nur die anderen ebenfalls die App installiert haben. Sie suchen sich raus, was sie zu zahlen haben – der Rest wird elektronisch geregelt. Noack: „Das dauert sonst meist ziemlich lange – also auch hier gibt es Entlastung.“ Dass die App den Menschen Jobs wegnimmt, glaubt er nicht: „Die Speisen und Getränke kommen ja nicht von alleine an den Tisch.“ Wer Fragen hat, kann auch den Service-an-den-Tisch-Button bedienen – dann sollte sich eine Servicekraft auf den Weg machen.

Mehr Trinkgeld?

Eine Trinkgeldfunktion ist ebenfalls eingebaut. Sie schlägt etwas vor, man kann aber auch frei einen Betrag einsetzen. Noack: „Bei unseren Tests hat sich gezeigt: Das führt in der Regel dazu, dass die Kellner am Ende mehr Trinkgeld erhalten als sonst.“ Mit ein Grund außer der Trinkgeldaufforderung sei, dass die Gäste „so den insgesamt besseren Service honorieren“.

Alles in allem sieht Noack in der „Hey Order“-App „eine Ergänzung, einen digitalen Hilfskellner“, der kein Personal ersetzen, dafür entlasten werde und die Einsatzplanung der Gastronomen verbessern könne. Die hätten ja stets das Problem, dass das Personal besonders in Stoßzeiten nicht reicht.

Gastronomie macht mit

App-Erfinder Andreas Noack Quelle: Heinekingmedia

Laut Noack, der auch die Such-App „RarDa!“ entwickelt hat (hier von uns vorgestellt), wurde gut ein Jahr an der Kellner-App gearbeitet, habe man schon 200 Gastronomen in der Region Hannover gewonnen, die bereit seien, die App einzusetzen, entsprechende Verträge seien unterschrieben. „Die App ist bereit – wir warten nur darauf, dass die Gastronomie wieder öffnen darf.“ Und das ist das Geschäftsmodell dahinter: An jedem Gast, der die App nutzt und damit zahlt, verdient Hey Order etwas mit. Noack: „Das ist ein unsichtbarer Kellner, der nur Geld kostet, wenn er auch Geld erwirtschaftet.“

Corona hilft

Kellner 2.0 quasi, bemüht man eine in digitalen Zeiten gern genutzte Beschreibung für Neues. Und Dank Corona, glaubt jedenfalls Geschäftsführer Noack, haben sich die Menschen „an QR-Codes auf dem Tisch im Restaurant gewöhnt, das hat ihn salonfähig gemacht, er war eigentlich schon tot“. Bislang wurde er für Speisekartenpräsentation und zur Anwesenheitsregistrierung genutzt – Hey Order gehe nun „einen Schritt weiter“.

Und sonst

Noack ist auch Geschäftsführer von „heinekingmedia“, die etwa den WhatsApp-Konkurrenten Stashcat und das Digitale Schwarze Brett entwickelt haben und wie die Neue Presse zur Madsack Mediengruppe gehören. HannTech ist allerdings selbstständig und unabhängig, auch wenn das Führungsteam ähnlich zusammengesetzt ist. Das Unternehmensmotto: „Wir sind Inkubator und Investor zugleich. Wir investieren neben dem Aufbau eigener Firmen in deutsche Tech-Start-ups.“

Das sagen Gastronomen

Ein Gastronom, der Hey Order einsetzen will, ist Virat Alin (38), Betreiber des italienischen Restaurants Vanino in Langenhagen. Er will damit „auf keinen Fall Arbeitsplätze reduzieren“, erhofft sich damit Zusatzgeschäft, etwa dadurch, dass Gäste besser bedient werden können, und einen Anreiz für Gäste, „die es wirklich eilig haben, wenn sie zum Mittagstisch kommen und die dann schneller bestellen und dann auch schneller wieder gehen können“.

Auch Juri Duchan (33) möchte die Bestell-und-Bezahl-App einsetzen, verspricht sich für sein familiengeführtes „Cross over“-Restaurant in Döhren Entlastung für sein Personal, etwa bei den „vielen kleinen Stopps für Nachbestellungen wie Getränke oder Nachspeisen“, wo eher keine Beratung gefragt sei. Das könne sich durchaus summieren und dann stehe mehr Zeit für gewünschte oder erforderliche Beratung zur Verfügung; so erhofft er sich zufriedenere Gäste und Zusatzgeschäft. Personaleinsparungen durch Hey Order hält er „für nicht realistisch, das ist auch nicht mein Ziel. Eventuell geht das in der Systemgastronomie, wo ja alles durchgerechnet ist.“

Von Ralph Hübner