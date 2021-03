Gastfreundschaft endet um 22 Uhr: Rembetiko-Wirt klagt gegen Stadt

Hannover

Griechische Gastfreundschaft wird im „Rembetiko“ in Bemerode großgeschrieben. Nach Ende der Corona-Beschränkungen wollte Inhaber Konstantin Paraskevaidis diese Gastfreundschaft sogar noch etwas ausdehnen. Vor allem mit längeren Öffnungszeiten. Doch dem erteilte das Verwaltungsgericht jetzt eine Absage.

Bei einem Ortstermin des Gerichts vor dem Restaurant an der Brabeckstraße prallten die unterschiedlichen Interessen aufeinander. Es sind drei: auf der einen Seite der Restaurantchef. Er hat seit Öffnung im Januar 20217 die Genehmigung, 150 Gäste bis 22 Uhr zu bewirten. Doch nicht nur sein Restaurant muss der Wirt bis 22 Uhr geräumt haben, auch der Parkplatz muss laut Vorgabe der Stadt bis 22 Uhr leer sein, um die Nachbarn nicht zu stören. Für ihn bedeute das, dass ab 21.30 im Restaurant „Schluss ist“, so Paraskevaidis. Für ein gastfreundliches Restaurant kaum tragbar.

Öffnung bis 23 Uhr ist „rücksichtslos“ gegenüber Nachbarn

Bereits September 2017 hat er deshalb bei der Stadt Hannover – der zweiten Partei im Gerichtsverfahren – eine Erweiterung im Sinne der Baugenehmigung beantragt: Öffnung bis 23 Uhr, bitte. Erst im Januar 2019 teilte die Stadt mit, dass man diese Erweiterung ablehnt. Begründung: Das zur Genehmigung gestellte Nutzungskonzept stellt sich als „rücksichtslos gegenüber der umliegenden Wohnbebauung“ dar. Insbesondere im Hinblick auf die „nächtliche Geräuschentwicklung“ seien die Anwohner schutzbedürftig, so die Behörde. Wirt Paraskevaidis zog schließlich vor Gericht und klagte.

Er war nicht der einzige: In unmittelbarer Nachbarschaft zum Rembetiko befinden sich mehrere Wohnhäuser. Darunter auch ein Nachbar – die dritte Partei im juristischen Bunde – dem der Restaurantbetrieb aufgrund der Lautstärke und der Verkehrsbelastung insgesamt ein Dorn im Auge ist. Das Rembetiko diene „nicht der Versorgung eines Gebietes“ und sei deshalb an dem Standort „bauplanungsrechtlich unzulässig“, so die Argumentation. Der Anwohner klagte gegen die erteilte 22-Uhr-Erlaubnis und forderte, dass das Rembetiko komplett schließt.

Schallschutzgutachten geht nach hinten los

Richter Ingo Behrens erteilte jedoch beiden Klägern eine Absage und stellte sich hinter die Stadt. Für eine komplette Schließung, wie vom Kläger aus der Nachbarschaft gefordert, sah das Gericht keine Anhaltspunkte: Das Betreiben eines Restaurants bis 22 Uhr mit 150 Gästen an der Brabeckstraße sei, so wie es ist, nicht als „rücksichtslos“ einzustufen, so Richter Behrens.

Eine Öffnung bis 23 Uhr wollte der Richter den Nachbarn aber auch nicht zumuten. Dabei ging ein von dem Rembetiko selbst vorgelegtes Schallschutzgutachten für den Betreiber nach hinten los. Die Werte sprachen laut Gericht klar dafür, den Betrieb auf 22 Uhr zu beschränken, um die gesetzliche Nachtruhe zu gewährleisten.

Endet die Gastfreundschaft im griechischen Restaurant in Bemerode also weiterhin offiziell um 22 Uhr? Möglicherweise nicht. Wirt Paraskevaidis schlug vor, eine Schallschutzmauer zu bauen. Ob das etwas ändere, müsse aber die Stadt entscheiden, betonte der Richter. „Wir können heute nur über das entscheiden, was vorliegt.“

Von Simon Polreich