Gasgeruch: Hildesheimer Straße voll gesperrt

Hannover

Der Alarm bei der Feuerwehr ging am Montagabend gegen 17.50 Uhr ein – ein Mitarbeiter der Westfalen-Tankstelle an der Hildesheimer Straße ( Wülfel) hatte intensiven Gasgeruch wahrgenommen. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an, der Bereich der Tankstelle wurde abgesperrt – auch die Hildesheimer Straße war betroffen. Für 35 Minuten musste der Verkehr wegen einer Vollsperrung an dieser Stelle ruhen.

Defektes Sicherheitsventil als Ursache

Nach wenigen Minuten konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Die Retter stellten nur eine geringe Gaskonzentration fest, eine Explosionsgefahr habe nicht bestanden, so die Feuerwehr. Ein Sicherheitsventil einer Pumpenanlage zur Betankung von Gas-Autos hatte kurzzeitig vermehrt Gas ausgelassen, hatte der Techniker einer Wartungsfirma festgestellt.

Von zp