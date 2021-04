„Gartenlust“: Hannover sucht wieder seine schönsten Gärten

Hannover

Ein alter Tisch und drei Stühle umgeben von scheinbar wild wachsenden Blumen und Pflanzen. Es ist in Hauch von Provence mitten in Hannover. Tanja Löffler hat vor ihrer Wohnung in der Wittekindstraße in Linden-Nord eine grüne Oase geschaffen. Eine preisgekrönte Oase. Ihr Vorgarten wurde 2019 beim städtischen Wettbewerb „Gartenlust“ zum schönsten Garten Hannovers gekürt. Am Dienstag diente er als Kulisse zum Start der diesjährigen Auflage.

Bereits zum 38. Mal startet der Wettbewerb des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün. „Gesucht werden grüne Orte im Freien, die das Wohn- und Arbeitsumfeld verschönern, ökologisch wertvoll sind, vielfältige Nutzungen ermöglichen und vielen Menschen kleine oder große Gartenfreude bieten“, erklärte Hannovers Erste Stadträtin und Umweltdezernentin, Sabine Tegtmeyer-Dette.

„Hannover ist eine Stadt der Gärten“

Dabei steht in diesem Jahr das Motto „Den Garten neu entdecken“ im Vordergrund. „Gerade in der Pandemiezeit ist deutlich geworden, wie hoch der Stellenwert eines Gartens für die Lebensqualität ist“, so Tegtmeyer-Dette. Aus diesem Grund sollen diesmal Vorgärten im Fokus stehen. Besonders im Blickpunkt: die ökologischen und ästhetischen Werte.

Lesen Sie auch: Ab ins Grüne: Diese Geräte braucht jeder Neugärtner

Der Siegergarten von 2019 hatte zudem mit seiner großen sozialen Wirkung gepunktet. „Viele Menschen bleiben stehen und gucken sich den Garten an. Da kommt man auch häufig ins Gespräch“, berichtete Tanja Löffler, für die ihr Garten einen großen Stellenwert hat. „Ich freue mich über jede Biene und zum Grün in der Stadt beizutragen.“

Siegerin 2019: Tanja Löffler in ihrem Vorgarten in der Wittekindstraße (Linden-Nord). Quelle: Christian Behrens

Auch Stadtratpolitiker Hannes Hellmann (CDU), der seit diesem Jahr Mitglied der Wettbewerbs-Jury ist, hatte lobende Worte: „Ein wahres Highlight hier in der Straße, dass auch andere Menschen zum gärtnern motiviert.“ Ein elementarer Punkt, denn das Ziel von „Gartenlust“ ist die Förderung von grünen Projekte, um die Gartenqualität der Stadt zu verbessern. „Hannover ist eine Stadt der Gärten“, unterstrich die Umweltdezernentin.

Sieger werden von OB Belit Onay gekürt

Teilnehmen können alle Menschen mit einem Stück Grün in Hannover. Neben Vorgärten sind das Dachgärten, Innenhöfe oder der klassische Garten an Haus oder Wohnung. Aber auch Grünflächen an Wohnanlagen, Schulen, Kindergärten oder Seniorenanlagen sowie Firmengärten, Genossenschaftsgrün und Urban Gardening-Projekte sind willkommen. Lediglich Kleingärten sind ausgenommen. Für diese findet alle zwei Jahre ein eigener Wettbewerb statt.

Bewertet wird nach vier Kriterien: „Gestaltung und Nutzung“, „soziale Wirkung“, „ökologischer Wert“ und „Motto-Bezug“. Für jede der einzelnen Kategorien gibt es Geldprämien als Hauptpreis, die aus einem Topf von 5500 Euro ausgeschüttet werden sollen. Die eingereichten Bewerbungen, die bis zur Endauswahl noch im Rennen sind, werden von einer Jury am 25. August besichtigt, die Sieger am 1. Oktober von Oberbürgermeister Belit Onay ausgezeichnet.

Bewerbungen gehen an den Fachbereich Umwelt und Stadtgrün

Wer mit seinem kleinen, grünen Stadtparadies mitmachen möchte, kann sich bis zum 26. Juli formlos per E-Mail unter gartenkultur@hannover-stadt.de, postalisch beim Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, OE 67.30 Nadine Köpper - Wettbewerb „GartenLust“, Arndtstraße 1, 30167 Hannover, bewerben. Auch online unter www.hannover.de/gartenlust sind Anmeldungen möglich.

Von Jens Strube