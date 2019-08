Hannover

Er habe schon nach Lösungen gesucht, da sei der Klimawandel „noch gar kein Thema gewesen“, sagt Günter Haese. Welche, das lässt sich nun auch in der Südstadt bestaunen. Eine Wand, dicht bepackt mit 40 Quadratmetern Moos. Die zweite Moosmaschine, die der Gartenheim-Chef offiziell an einer seiner Wohnanlagen in Betrieb genommen hat. Diesmal An der Tiefenriede – mit Musikkapelle, Bratwurst und Gratis-Eis.

Es sei „gut, etwas Grün in der Stadt zu haben“, sagt Haese. Die Luftfeuchtigkeit steige, das wirke sich positiv auf das Mikroklima aus. Ein bisschen Feinstaub werde auch aus der Luft gefiltert. So viel stehe fest: Die Moosmaschine bringe „nur Vorteile und keine Nachteile“.

Moos wird mit geheimer Mischung besprüht

Haese macht aber auch keinen Hehl daraus, dass seine Erfindung „natürlich auch Marketing für Gartenheim“ sei – und wohl auch ein großer Spaß für ihn selbst als leidenschaftlichen Bastler. „Ein bisschen mein privates Hobby“ seien die Moosmaschinen, an denen er nun schon das achte Jahr tüftele.

„Maschine“ heißen die Konstruktionen zurecht. Denn sie sind viel mehr als nur eine Mooswand. Sensoren erfassen, ob es regnet. Pünktlich um zwei Uhr in derselben Nacht werden die Pflanzen dann bewässert. Aber nur bei mehr als drei und weniger als 25 Grad. Besprüht werden sie mit einer speziellen Mischung, die im Keller eines angrenzenden Wohnhauses angerührt wird. „Betriebsgeheimnis“ sei die, sagt Haese, versichert aber, dass die Zutaten komplett biologisch seien.

Gartenheim-Chef sieht „andere Probleme“ als Klimawandel

Bürgermeister Thomas Hermann war auch zur Einweihung gekommen. Er sieht in der Moosmaschine eine „Win-Win-Situation für ganz viele. Für die Menschen, die hier leben. Aber auch für die Luft“. So stelle er sich „ein innovatives Wohnungsunternehmen vor“, sagte Hermann.

Der danach aber – wie auch die anderen anwesenden Politiker – eine Kröte zu schlucken hatte. Denn der streitbare Haese nahm auch bei diesem Anlass kein Blatt vor den Mund. Die Sorge in Sachen Klimawandel hält er für übertrieben. Er bezweifelt, dass dieser „vom Menschen gemacht“ sei. Das Ziel, die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen? „Reines Marketing, das vor allem der Politik nützt“. Haese sieht „andere Probleme“, zum Beispiel „das Entstehen von Sonnenflecken“.

„Damit werde ich nicht die Welt retten“

Die Moosmaschine in der Südstadt ist die zweite, die an einer Gartenheim-Wohnanlage eingeweiht wurde. Die erste steht seit zwei Jahren an der Brunnenbergstraße in Hainholz. Ein Prototyp wurde schon 2013 an der Gartenheim-Zentrale an der Hildesheimer Straße aufgestellt.

Haese geht allerdings nicht davon aus, dass er mehr als fünf oder sechs Moosmaschinen an seinen Anlagen aufstellen wird. Ein weiteres Geschäftsfeld könne er damit als Genossenschaft gar nicht aufmachen. „Damit werde ich nicht die Welt retten“, sagt er.

