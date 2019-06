Hannover

Von Blumen in allen Formen und Farben über Deko bis hin zu Terrassenmöbeln – vier Tage lang gab es hier alles rund um den heimischen Garten. Das Gartenfestival Herrenhausen lockte mehr als 20 000 Besucher in den Georgengarten. Zum Abschluss gab es am Montag ein Highlight mit Wau-Effekt. Beim Mops-Rennen lief Hund „Pelle“ aus Hannover als erster über die Ziellinie.

Genau 26,4 Sekunden brauchte der flotte Vierbeiner für die mit Hindernissen gespickte Slalomstrecke – mehr als zehn Sekunden weniger als der Zweitplatzierte. „Ein echter Hochleistungssportler“, lobte auch Veranstalter Christian Rode den tierisch starken Auftritt.

Mehr Pflanzen und Depot-Service kamen gut an

Auch sonst hatte er beim Rückblick auf das viertägige Event nur Positives zu berichten. „Wir sind sehr zufrieden, alles ist gut gelaufen“, so Rodes Fazit. Für die 20. Auflage des Events hatte man nochmal an kleinen Stellschrauben gedreht. So waren diesmal zehn zusätzliche Pflanzen-Aussteller dabei, was die Besucher sehr gut annahmen. Auch das vergrößerte Gastronomie-Angebot stieß auf positive Resonanz. Besucher freuten sich zudem über den Depot-Service. Gekaufte Ware wurde kostenlos zum Eingang transportiert und dort für die Kunden so lange deponiert, bis der der Bummel übers Gelände beendet war. „Auch von den Ausstellern“, so Rode, „haben wir viel positives Feedback bekommen.“

Von André Pichiri