GARBSEN

Die Polizeiinspektion Garbsen sucht nach einem Mann, der sich gegenüber einer 78 Jahre alten Frau mit heruntergelassener Hose präsentiert hat und sich zudem in den Intimbereich gefasst hat. Der Vorfall der sexuellen Belästigung gegenüber der Seniorin hatte sich am vergangenen Sonnabend gegen 6.10 Uhr in Garbsen-Mitte ereignet.

Hose war bis zu den Knien heruntergelassen

Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, war die 78-Jährige am Sonnabendmorgen auf dem Fußweg an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Garbsen unterwegs, als sie etwa in Höhe der Hausnummer drei, in deren Nähe sich ein Trafokasten befindet, auf den Unbekannten traf. Der Mann stand ihr unmittelbar gegenüber und hatte bereits seine Hose bis zu den Knien heruntergelassen, so die Polizei. Anschließend fasste er sich oberhalb der noch getragenen Unterhose provokant in den Intimbereich. Die Seniorin ging erschrocken vom Tatort weg und eilte dann zügig nach Hause, von wo aus sie die Polizei über den Vorfall informierte.

Unbekannter hatte blonde, kurze Haare

Der Unbekannte ist 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat mittelblonde, kurze, glatte und volle Haare. Hinweise zum Vorfall und zum unbekannten Mann nimmt die Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon 05131 701 45 entgegen.

Von Andreas Voigt