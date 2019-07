Garbsen

Ein Transporterfahrer, der auf der Autobahnraststätte Garbsen-Nord in seinem Fahrzeug übernachtet hat, ist in der Nacht zu Montag überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter betäubten den 23-Jährigen offenbar mit Gas, dass sie in die Führerkabine einleiteten.

Der Mann war mit seinem VW Crafter auf der A 2 Richtung Dortmund unterwegs. An der Raststätte beschloss er, zu übernachten. Er sei etwa gegen Mitternacht eingeschlafen, berichtete er der Polizei. Gegen 3.30 Uhr hätten ihn Geräusche geweckt, er habe sich allerdings so benommen gefühlt, dass er gleich wieder eingeschlafen sei.

Polizei ist auf Zeugen angewiesen

Als er am Morgen wach wurde, bemerkte er, dass ihm Geld gestohlen worden sei. Er erstattete bei der Autobahnpolizei Anzeige. Die Fahnder entdeckten Spuren am Fahrzeug, die darauf hindeuten, dass Unbekannte Gas in die Fahrerkabine eingeleitet und den Fahrer so betäubt haben könnten. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Deshalb ist die Polizei dringend auf Zeugen angewiesen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 entgegen.

Von kra