Garbsen

Nachdem die Polizei in Garbsen bereits eine ganze Nacht lang vergeblich nach einem am Freitagabend verschwundenen, orientierungslosen 74-Jährigen aus dem Ortsteil Havelse gesucht hatte, erledigte Polizeispürhündin Amber den Job am Sonnabend innerhalb von 25 Minuten. Der Senior wurde gegen 14.35 Uhr wohlbehalten gefunden, wie die Polizeidirektion Hannover am Donnerstag mitteilte.

Amber war mit ihrem Diensthundeführerteam für den Einsatz extra aus Celle angereist, wo insgesamt sechs Hunde der Polizeidirektion Lüneburg mit ihren Führern stationiert sind. Hunde sind aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten in der Lage, den individuellen Geruch eines Menschen wahrzunehmen und diesem zu folgen. Personenspürhunde wie Amber sind darüber hinaus so konditioniert, dass sie diesen Geruch von geeigneten Trägern, etwa einem Stück Kleidung, aufnehmen und folgen können, wobei sie alten Geruchsspuren in Richtung frischerer Spuren nachgehen.

Wegen nächtlicher Kälte in Lebensgefahr

Der 74-Jährige hatte am Freitag gegen 11 Uhr seine Wohnung verlassen. Zuletzt war er auf seinem Fahrrad gegen 19 Uhr etwa 300 Meter von der Wohnung entfernt im hannoverschen Stadtteil Marienwerder gesehen worden. Danach verlor sich seine Spur. Eine Angehörige machte sich wegen des Gesundheitszustandes des Seniors zunehmend Sorgen und wandte sich gegen 22.10 Uhr an die Polizei.

Spurensuche: Amber bei der Arbeit Quelle: Polizeidirektion Hannover

Da angesichts der bevorstehenden kalten Temperaturen eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, fingen die Ermittler sofort mit der Suche an – erfolglos. Schließlich wurde am Sonnabend tierische Unterstützung aus Celle angefordert.

Erfolg für Hunde nicht selbstverständlich

Dabei ist auch für Spürhunde ein Sucherfolg nicht selbstverständlich. Wind, Verkehr oder Thermik können Gerüche bewegen und somit Spuren verfälschen. Der Hund kann zwar mit der Nase direkt auf der Spur des Gesuchten bleiben, er kann sich aber weit davon entfernen. Gelände- und Wetterverhältnisse können für einen Erfolg entscheidend sein – aber eben auch die Fähigkeiten der eingesetzten Spürnase.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Amber hat sich dabei tadellos bewehrt. Sie nahm die Witterung des 74-Jährigen über einige persönliche Gegenstände aus seiner Wohnung auf. Nach nur 25 Minuten hatte sie ihn dann entdeckt. Der Vermisste wurde etwa zwei Kilometer von seiner Wohnung entfernt an einer Leinebrücke am Ortsrand von Seelze wohlbehalten angetroffen.

Von Andreas Krasselt