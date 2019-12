Garbsen: 330 Geschenke für bedürftige Kinder

Garbsen

Tolle Leistung: Rund 330 Geschenke haben Schüler der IGS Garbsen für Kinder in Armut gesammelt. Am Donnerstag übergaben die IGS-ler die Präsente gemeinsam mit der hannöverschen Tafel an bedürftige Eltern und Kinder.

Bereits vergangenes Jahr hatten die Schüler gesammelt – damals in Kooperation mit dem Integrationsbeirat der Stadt Garbsen. „Es wurden Geschenke für Kinder gesammelt und die übrig gebliebenen Sachen wurden an die Tafel gespendet“, erklärt Cedric Abken, Schüler der IGS. Auch bei der Ausgabe hatte man letztes Jahr bereits geholfen. „Danach mussten wir erstmal daran denken, wie wir eigentlich Weihnachten feiern. Geschenke sind da nicht so das Problem.“ Daraus entstand schnell der Wunsch, noch mehr für diese bedürftigen Kinder zu tun, damit auch sie ein schönes Weihnachten erleben können.

„Das hat uns ziemlich überwältigt“

Gesagt getan: Es wurde eine Arbeitsgruppe aus Schülern gebildet, die per Elternbrief um Spenden baten. Und die trudelten nach und nach tatsächlich in der Schule ein – Gesellschaftsspiele, Kinderbücher, Legosteine und und und. „Wir haben mit etwa 100 Geschenken gerechnet, dass es mehr als 300 wurden, hat uns ziemlich überwältigt“, so Abken.

Am Donnerstag übergab der 18-Jährige gemeinsam mit Helfern der hannöverschen Tafel und Mitschülern in Garbsen die Geschenke an bedürftige Eltern und Kinder – darunter die eineinhalbjährige Christina, deren Eltern aus Syrien nach Hannover kamen. Sie suchte sich ein Malbuch aus und strahlte, als sie es von Abken bekam. „Es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit“, so der IGS-Schüler. „Aber für uns ist das hier der Geist der Weihnacht.“

Von Simon Polreich