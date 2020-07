Garbsen: Familie verklagt Schädlingsbekämpfer

Hannover

Vorsicht beim Einsatz von Chemikalien im eigenen Haushalt, möchte man der nervösen Frau mit der grauen Pagenfrisur im Gerichtssaal zurufen. Doch die Mutter aus Garbsen meinte, dass sie vom Schädlingsbekämpfer „völlig überrumpelt“ worden sei.

Die Klägerin wird wohl vor der 11. Zivilkammer des Landgerichts Hannover den Rechtsstreit gewinnen. „Dem Grunde nach besteht ein Anspruch auf Entschädigung“, so Richter Christian Lubrich. Aber die geforderte Summe in Höhe von 26.000 Euro sei „nicht hinreichend belegt“.

Tierärztin konnte keine Katzenflöhe entdecken

Anfang 2016 hatte die Familie in Garbsen eine kleine ausgesetzte Katze ins Haus geholt. Auf dem Vierbeiner krabbelten kleine Viecher. Die Tierärztin konnte aber keinen Befall mit Katzenflöhen feststellen. Dennoch desinfizierte die Mutter Möbel, Bettwäsche und Matratzen. Die Familie bekam Hautausschlag von den Mitteln, die die Tierärztin empfohlen hatte.

Also rief sie einen Schädlingsbekämpfer an. Der sprühte vier Mal (!) das Haus flächendeckend mit Chemie ein. So ganz kann das also nicht sein, dass Muttern „überrumpelt“ wurde. Ein Sachverständiger fand hohe Rückstände von Schadstoffen in den Organen der Bewohner des Hauses. „Ich habe Asthma bekommen“, erzählt die Klägerin nach dem Chemie-Einsatz.

Das Amtsgericht Neustadt verurteilte den Schädlingsbekämpfer wegen Verstoßes gegen das Chemikaliengesetz zu einer Geldstrafe (1500 Euro, 60 Tagessätze). Der Schädlingsbekämpfer erklärte hingegen, dass die Frau hysterisch reagiert habe und beinahe jeden Tag bei ihm angerufen und neue Dekontaminierungsmassnahmen gefordert habe.

Schädlingsbekämpfer hat gepfuscht

Am Mittwoch befand der Zivilrichter, dass der Schädlingsbekämpfer gegen seine Pflichten verstoßen habe. So habe er nicht den Befall des Haushalts mit Katzenflöhen geprüft und sei er wohl etwas zu großzügig mit den Chemikalien umgegangen. Die Stoffe hätten nur gezielt und nicht flächendeckend eingesetzt werden dürfen.

Die Familie ließ die Fußböden abschleifen, tapezierte alle Räume, tauschte Möbel, Bettwäsche und Matratzen aus. Also forderte sie rund 26.000 Euro von dem Beklagten.

Schaden nicht hinreichend belegt

Doch so einfach könne man es sich nicht machen, erklärte der Richter. So stellte die Klägerin 3100 Euro Eigenleistung in Rechnung. „Eigene Arbeiten werden in der Regel nicht anerkannt“, so Richter Lubrich. Und hätte man Polstermöbel, Bettwäsche und Matratzen nicht reinigen können? Wenn dem so ist, hätte man die Dinge nicht neu kaufen müssen.

Am Ende der Verhandlung war die Frau noch sehr beeindruckt von dem Geschehen. „Es ist die psychische Belastung“, erklärte sie. Und sie habe dem Handwerker vertraut. Eine Entscheidung folgt am 12. August.

Von Thomas Nagel