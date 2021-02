Garbsen

Wer Gutes tut, dem wird Gutes widerfahren, sagt der Volksmund. Tatjana Beer (52) kann daran nicht glauben. Sie überließ einer Freundin (70) ein Zimmer in ihrem Reihenhaus. Die Frau brauchte eine Meldeadresse, um vorzeitig aus der Haft entlassen werden zu können. Das war Ende 2017.

„Die Vereinbarung war immer, dass das nur eine Übergangslösung ist“, sagt Tatjana Beer. Aus der Übergangslösung ist eine Dauerlösung geworden. Nun wohnt auch Detlef Reiker (71, Name geändert) bei seiner Frau Gertrude (70, Name geändert). Und dass, obwohl die Vermieterin eine Räumungsklage vor dem Amtsgericht Neustadt gewonnen hatte. Das war im Juli 2019. „Es ist mein Haus, aber ich habe keinerlei Rechte,“ bilanziert die 52-Jährige verbittert.

Ehepaar saß wegen Betruges im Gefängnis

Das Ehepaar Reiker wurde im Landgericht Hannover Mitte 2015 wegen Betruges und Steuerhinterziehung zu Gefängnisstrafen verurteilt. Mittels gefälschter Bilanzen und Steuerbescheide erschwindelte das Ehepaar Hunderttausende von verschiedenen Geldinstituten. Über längere Zeit narrten sie die Hildesheimer Richter, weil sie dem Prozess aus „gesundheitlichen Gründen“ fernblieben.

Nun machen sie sich in einem Garbsener Reihenhaus breit. 76 Quadratmeter mietfrei, das muss man erst mal schaffen. Ursprünglich sollte Gertrude Reiker nur ein Zimmer (18 Quadratmeter) mit Bad und Küche bewohnen. Dafür sollte sie 50 Euro für die Nebenkosten bezahlen. „In der Folge stellte die Klägerin fest, dass die Beklagte und ihr Ehemann das gesamte Haus in Beschlag genommen und auch das Schließsystem des Hauses ausgewechselt haben“, heißt es im Urteil vom 1. Juli 2019. „Miete“ werde seit Längerem nicht mehr gezahlt, sagt die Vermieterin.

Mieter tauschte Türschlösser aus

Das Ehepaar ist in der Justiz sehr bekannt. So zeigte Detlef Reiker seine beiden Pflichtverteidiger vor Prozessbeginn im März 2015 an. Auch die Wirtschaftsstrafkammer mit seinen drei Berufsrichtern wurden von dem Verbrecher mit einem Strafantrag überzogen.

Die NP stellte dem Ehepaar auch Fragen zu dem ungewöhnlichen Mietverhältnis. Zum Beispiel zum Streitpunkt ausgetauschte Türschlösser. Detlef Reikers Antwort: „Berechtigung war gegeben.“ Also sei die Vermieterin einverstanden gewesen, ihr möbliertes Reihenhaus mit privaten Dingen nicht mehr betreten zu können. Im Urteil des Amtsgerichts Neustadt steht etwas Anderes.

Gegen Mieter läuft ein Ermittlungsverfahren

Der Mieter bestreitet auch, dass die Vermietung nur eine Übergangslösung gewesen sei. Dabei hat Tatjana Beer einen wichtigen Grund, warum sie das Haus nicht dauerhaft vermieten wollte. „Meine Oma wird im März 95 Jahre alt. Sie ist pflegebedürftig und sollte schon längst in das Haus eingezogen sein.“ Derzeit lebe die Großmutter etwa eine Autostunde von ihr entfernt.

Vor Gericht reichte der Mann ein Schriftstück ein, dass seine Sicht der Dinge bestärken sollte. Unterschrieben von Tatjana Beer. „Ich habe nie so ein Schreiben aufgesetzt“, sagt sie. Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, bestätigte, dass gegen Detlef Reiker in dieser Sache ein Verfahren wegen Urkundenfälschung anhängig sei.

Das streitbare Ehepaar verlor auch die Berufung gegen die Räumungsklage vor dem Landgericht Hannover. Am 11. November 2020 vollzog der Gerichtsvollzieher die Räumungsklage gegen Gertrude Reiker. Die Frau sei daraufhin morgens aus dem Haus gegangen, erinnert sich die Vermieterin. Kaum hatten Gerichtsvollzieher und die beiden Polizeibeamten das Haus verlassen, habe sie schon wieder einen Fuß in der Tür gehabt. Tatjana Beer ist frustriert: „Dass so etwas in unserem Land möglich ist, verstehe ich nicht.“

